Антонио Конте доволен: Загубата от Милан ни помогна да победим Спортинг Лисабон

Антонио Конте изрази задоволството си от победата на Наполи над Спортинг Лисабон в Шампионската лига. Италианският тим се наложи с 2:1 след две попадения на Расмус Хойлунд.

„Мисля, че играхме срещу много силен отбор. Спортинг е шампион на Португалия в две поредни години. Това е солиден тим и ние се справихме добре, защото спечелихме като отбор, въпреки сложната ситуация. В сравнение с миналия сезон, защитната линия е напълно променена, включително и вратарят, защото тази вечер игра Милинкович-Савич", коментира Конте.

„Всички, които влязоха като резерви – Давид Нерес, Ноа Ланг, Били Гилмор, Матиас Оливера и Лоренцо Лука – се представиха добре. Жалко, че допуснахме два гола срещу Милан, но какво друго можехме да направим? Загубата в Милано ни даде енергията, решителността и концентрацията, които показахме тази вечер. Ако не бяхме сплотен отбор, днешният мач щеше да бъде много труден", изтъкна Конте.

„Кевин Де Бройне, в сравнение с останалите осем нови играчи, има солиден опит – прекарал е 10 години в Манчестър Сити, играейки на най-високо ниво. Винаги изисквам ентусиазъм и отдаденост, които в комбинация с качеството ни позволяват да вдигаме летвата. Повтарям, нямам какво да кажа за Кевин, защото той е добро момче, което работи усърдно", отговори Конте на въпрос за смяната на белгийския халф.

„Аз искам да побеждавам и ако правя смяна, разбирам, че това ще стане част от медийните игри. Преди всичко искам да печеля, искам да виждам решителност и концентрация както в защита, така и в атака, за да може отборът да работи хармонично и никой да не се изключва от играта“, добави наставникът на Наполи.