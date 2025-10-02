Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море е най-възрастният отбор в efbet Лига, а Берое най-младият

Черно море е най-възрастният отбор в efbet Лига, а Берое най-младият

2 Октомври, 2025 12:29 336 1

  • берое-
  • черно море-
  • футбол

Черно море има 39% играчи над 30 години

Черно море е най-възрастният отбор в efbet Лига, а Берое най-младият - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отборът на Берое разполага с най-младият отбор в efbet Лига. Това показва изследване на швейцарската футболна лаборатория CIES, която е направила своя анализ сред 69 първенства.

Посочва се процентът на минутите по възрастови категории (21, 22, 25, 26-29, 30).

Старозагорци са със средна възраст от 24,10 години. Освен това, те попадат и в топ 50 на света. След Берое в класацията се нарежда Спартак Варна, със средна възраст 24,74 години, последвани от Монтана - 25,17.

На обратния полюс е отборът на Черно море. "Моряците" за поредна година са отборът с най-висока средна възраст на играчите - 28, 41 години. Вторият най-възрастен състав е този на Локомотив София - 28,4.

Прави впечатление, че три от четирите ни евроучастника през тази година - Лудогорец, Черно море и Арда са с едни от най-възрастните състави в родното първенство.

В отбора на Берое няма нито един футболист над 30 години, а от друга страна Локомотив София ползва едва 0,3 % на играчи под 21-годишна възраст.

Черно море има 39% играчи над 30 години. При Локо София този процент е по-висок и е 39.

Берое е с най-висок процент играчи на възраст межди 22 и 25 години - 80%, а Локомотив Пловдив е втори с 63%.

ЦСКА е тимът с най-висок процент играчи в диапазона 26-29 години - 51.1%.

В състава на Левски се открояват най-много играчите от 22 до 25 години - 41.9%.

Иначе в световен мащаб латвийският Мета е най-младият отбор, с малко под 21 години средна възраст на играчите. Най-възрастният отбор е саудитският Халедж, който е със средна възраст почти 32 години.

Носителят на Шампионската лига за миналия сезон ПСЖ пък е на второ място сред най-младите отбори в топ 5 на Европа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна Морето

    2 0 Отговор
    хаха, тим, бедната групировка, разчита на евтини пенсионери и свободни агенти, младите надежди остаряват на пейката ........

    12:33 02.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ