Черно море е най-възрастният отбор в efbet Лига, а Берое най-младият

Отборът на Берое разполага с най-младият отбор в efbet Лига. Това показва изследване на швейцарската футболна лаборатория CIES, която е направила своя анализ сред 69 първенства.

Посочва се процентът на минутите по възрастови категории (21, 22, 25, 26-29, 30).

Старозагорци са със средна възраст от 24,10 години. Освен това, те попадат и в топ 50 на света. След Берое в класацията се нарежда Спартак Варна, със средна възраст 24,74 години, последвани от Монтана - 25,17.

На обратния полюс е отборът на Черно море. "Моряците" за поредна година са отборът с най-висока средна възраст на играчите - 28, 41 години. Вторият най-възрастен състав е този на Локомотив София - 28,4.

Прави впечатление, че три от четирите ни евроучастника през тази година - Лудогорец, Черно море и Арда са с едни от най-възрастните състави в родното първенство.

В отбора на Берое няма нито един футболист над 30 години, а от друга страна Локомотив София ползва едва 0,3 % на играчи под 21-годишна възраст.

Черно море има 39% играчи над 30 години. При Локо София този процент е по-висок и е 39.

Берое е с най-висок процент играчи на възраст межди 22 и 25 години - 80%, а Локомотив Пловдив е втори с 63%.

ЦСКА е тимът с най-висок процент играчи в диапазона 26-29 години - 51.1%.

В състава на Левски се открояват най-много играчите от 22 до 25 години - 41.9%.

Иначе в световен мащаб латвийският Мета е най-младият отбор, с малко под 21 години средна възраст на играчите. Най-възрастният отбор е саудитският Халедж, който е със средна възраст почти 32 години.

Носителят на Шампионската лига за миналия сезон ПСЖ пък е на второ място сред най-младите отбори в топ 5 на Европа.