Спортният директор на Барса: Роберт Левандовски е най-добрият нападател в последните години

2 Октомври, 2025 13:29

Полският нападател е на радара на Милан, докато настоящият му контракт изтича, но Барса проявява търпение по отношение на преговорите

Спортният директор на Барса: Роберт Левандовски е най-добрият нападател в последните години - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Роберт Левандовски в Барселона остава несигурно. Спортният директор на тима Деко похвали полския нападател, но същевременно подчерта, че въпросът за неговия договор не трябва да се обсъжда публично. Полският нападател е на радара на Милан, докато настоящият му контракт изтича, но Барса проявява търпение по отношение на преговорите.

36-годишният футболист е с договор до следващото лято, което поражда въпроси дали това може да е последният му сезон с екипа на Барселона. Въпреки спекулациите, Левандовски остава ключов играч в плановете на Ханзи Флик, въпреки че през тази кампания досега е започвал по- често от пейката.

В интервю за Mundo Deportivo, Деко подчерта статута на нападателя сред най-добрите футболисти в света, като същевременно призова за търпение относно бъдещето му с клуба. Той похвали последователността и професионализма на Левандовски, като отбеляза, че малцина играчи са успели да поддържат такова високо ниво през цялата си кариера, като единствено Кристиано Роналдо е изключение.

„Роберт, според мен, е най-добрият нападател през последните години. Феноменален на всяко ниво. Пример във всичко. Малко са играчите на това ниво, освен Кристиано Роналдо. С тази култура на тренировки, с тази сериозност, с този професионализъм заслужава уважение. Трябва да правим нещата стъпка по стъпка и да не ги обсъждаме публично. Той е достатъчно интелигентен, за да знае кога и как да говори по този въпрос в подходящото време“, заяви Деко.

Според Sport, Милан вече са осъществили контакт с агента на Левандовски, Пини Захави, за да проучат възможен трансфер в Серия А следващото лято. Въпреки че нападателят е доволен в Барселона и е отворен за оставане в клуба за още един сезон, италианският клуб се позиционира като сериозен претендент, ако Барса реши да не подновява договора му.

Левандовски бе ключов за каталунците в последните седмици, вкарвайки решаващи голове срещу Реал Овиедо и Реал Сосиедад, помагайки на отбора на Ханзи Флик да се върне на върха в Ла Лига. Тези попадения отбелязаха и нов етап в кариерата му. Полякът достигна до 700 гола във всички състезания за клуб и национален отбор. Той остава третият най-резултатен играч в историята на Шампионската лига с 105 гола, след Роналдо и Меси, което подчертава неговата непреходна стойност.


