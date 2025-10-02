Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жул Кунде си призна: ПСЖ беше по-добрият отбор

2 Октомври, 2025 13:59 413 1

  • барселона-
  • жул кунде-
  • футбол-
  • псж

Френският гранд спечели с 2:1 като гост във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига

Жул Кунде си призна: ПСЖ беше по-добрият отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десният защитник на Барселона - Жул Кунде, призна превъзходството на ПСЖ в мача между двата отбора снощи. Френският гранд спечели с 2:1 като гост във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"ПСЖ бяха физически по-силни от нас. Не успяхме да окажем толкова натиск, колкото искахме. Мисля, че това ни беше необходимо. Важно е да се отбележи, че съперникът ни изигра много добър мач.

Разочаровани сме, но не бяхме изненадани, защото бяхме наясно с нивото на този отбор. Имат огромно самочувствие и много качествени играчи. С играта си показаха защо спечелиха Шампионската лига миналия сезон.

Беше труден мач, но ПСЖ определено беше по-добрият отбор“, откровен бе Кунде.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    Защото ти беше най-слаб.

    14:20 02.10.2025

Новини по спортове:
