Жул Кунде си призна: ПСЖ беше по-добрият отбор

Десният защитник на Барселона - Жул Кунде, призна превъзходството на ПСЖ в мача между двата отбора снощи. Френският гранд спечели с 2:1 като гост във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"ПСЖ бяха физически по-силни от нас. Не успяхме да окажем толкова натиск, колкото искахме. Мисля, че това ни беше необходимо. Важно е да се отбележи, че съперникът ни изигра много добър мач.

Разочаровани сме, но не бяхме изненадани, защото бяхме наясно с нивото на този отбор. Имат огромно самочувствие и много качествени играчи. С играта си показаха защо спечелиха Шампионската лига миналия сезон.

Беше труден мач, но ПСЖ определено беше по-добрият отбор“, откровен бе Кунде.