Хаос в Неапол! Фенове се биха с бутилки и столове преди мача от Шампионската лига (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 14:29 724 2

На терена обаче Наполи успя да вземе трите точки, благодарение на двата гола на Расмус Хойлунд – по един в двете полувремена

Хаос в Неапол! Фенове се биха с бутилки и столове преди мача от Шампионската лига (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Късно снощи Наполи победи Спортинг Лисабон с 2:1 в мач от тазгодишната Шампионска лига, но вниманието не бе само върху терена. Часове преди срещата улиците на Неапол се превърнаха в арена на сериозни сблъсъци между привържениците на двата отбора.

Феновете се замерваха с всякакви подръчни средства – бутилки, столове от местни заведения, а обикновени хора се опитваха да се скрият и да избягат от грозните сцени. Това не е прецедент за „партенопеите“, които често попадат в подобни инциденти при домакинства.

Проблемите продължиха и на официално ниво – самолетът на Спортинг се забави с над четири часа, което лиши отбора от възможността за официална тренировка на „Диего Армандо Марадона“ и наложи отменяне на пресконференцията на треньора Руи Борхес.

На терена обаче Наполи успя да вземе трите точки, благодарение на двата гола на Расмус Хойлунд – по един в двете полувремена. Победата е важна за „партенопеите“ в груповата фаза на Шампионската лига, но сензацията останаха сблъсъците по улиците на града.


  • 1 ЛИЛИ

    1 2 Отговор
    ЕВРОПЕИСКИ ЦЕННОСТИ

    14:30 02.10.2025

  • 2 Гориил

    0 1 Отговор
    Всички в окопите в Украйна.

    14:38 02.10.2025

