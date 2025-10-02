Хаос в Неапол! Фенове се биха с бутилки и столове преди мача от Шампионската лига (ВИДЕО)

Късно снощи Наполи победи Спортинг Лисабон с 2:1 в мач от тазгодишната Шампионска лига, но вниманието не бе само върху терена. Часове преди срещата улиците на Неапол се превърнаха в арена на сериозни сблъсъци между привържениците на двата отбора.

Феновете се замерваха с всякакви подръчни средства – бутилки, столове от местни заведения, а обикновени хора се опитваха да се скрият и да избягат от грозните сцени. Това не е прецедент за „партенопеите“, които често попадат в подобни инциденти при домакинства.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Проблемите продължиха и на официално ниво – самолетът на Спортинг се забави с над четири часа, което лиши отбора от възможността за официална тренировка на „Диего Армандо Марадона“ и наложи отменяне на пресконференцията на треньора Руи Борхес.

На терена обаче Наполи успя да вземе трите точки, благодарение на двата гола на Расмус Хойлунд – по един в двете полувремена. Победата е важна за „партенопеите“ в груповата фаза на Шампионската лига, но сензацията останаха сблъсъците по улиците на града.