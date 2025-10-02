Ерлинг Холанд: Страхувам се от смъртта преди да заспя

Нападателят на Манчестър Сити и националния тим на Норвегия Ерлинг Холанд открито говори за страховете си. Той призна, че се плаши от смъртта, съобщава ДПА.

"В момента се страхувам от смъртта, защото не знам какво се случва", каза таранът в интервю пред норвежката телевизия NRK. Тези страхове от смъртта го притесняват най-вече преди да заспи.

"Плашещо е, когато лежиш сам в леглото преди да заспиш и си мислиш: "Какво ще стане в деня, в който умра?" Ще отида ли в рая? Ще бъда ли в ада", каза норвежецът.

Холанд говори и за смъртта на Ивар Егжа, който бе негов близък семеен приятел и почина миналата година. "Как се справям с това? Трудно е. Тъжно е, че той не е сред нас вече. Ще ми липсва до края на живота ни", призна футболистът.

"Той ми каза да се забавлявам на терена и да се опитам да победя всички. Искаше да се възползвам повече от живота ми, дори и без него. Важно е да запомня това", завърши Ерлинг Холанд.