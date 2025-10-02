Новини
Оповестиха програмата за Втория предварителен кръг на Купата на България по футбол

2 Октомври, 2025 15:38 466 0

Срещите ще се изиграят на 11 и 12 октомври

Оповестиха програмата за Втория предварителен кръг на Купата на България по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към БФС прие програмата за Втори предварителен кръг на турнира Купа България. В този етап се срещат аматьорски отбори с тимове от Втора лига. Играе се в един мач.

11.10 /събота/ - 15:00 ч.
Рилски спортист - Беласица Петрич
Ямбол - Вихрен Сандански

12.10 /неделя/ - 15:00 ч.
Металург Перник - Хебър Пазарджик
Германея Сапарева баня - Фратрия
Бенковски Исперих - Дунав Русе
Септември Тервел - Марек Дупница
Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица
Хасково - Спартак Плевен
Ботев Нови пазар - Спортист Своге
Ловеч - Черноморец Бургас
Ком Берковица - Янтра Габрово
Партизан Червен бряг - Миньор Перник
Черноломец Попово - Севлиево
Бдин Видин - Етър Велико Търново
Спартак Пловдив - Пирин Благоевград
Загорец Нова Загора - почива


