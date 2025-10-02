Оповестиха програмата за Втория предварителен кръг на Купата на България по футбол

Спортно-техническата комисия към БФС прие програмата за Втори предварителен кръг на турнира Купа България. В този етап се срещат аматьорски отбори с тимове от Втора лига. Играе се в един мач.

11.10 /събота/ - 15:00 ч.

Рилски спортист - Беласица Петрич

Ямбол - Вихрен Сандански

12.10 /неделя/ - 15:00 ч.

Металург Перник - Хебър Пазарджик

Германея Сапарева баня - Фратрия

Бенковски Исперих - Дунав Русе

Септември Тервел - Марек Дупница

Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица

Хасково - Спартак Плевен

Ботев Нови пазар - Спортист Своге

Ловеч - Черноморец Бургас

Ком Берковица - Янтра Габрово

Партизан Червен бряг - Миньор Перник

Черноломец Попово - Севлиево

Бдин Видин - Етър Велико Търново

Спартак Пловдив - Пирин Благоевград

Загорец Нова Загора - почива