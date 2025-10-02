ФИА въвежда безпрецедентни мерки срещу жегата на Гран при на Сингапур

Вълна от горещина и рекордни температури принудиха Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) да приложи за първи път в историята на Формула 1 специалните протоколи за екстремни климатични условия. Според прогнозите, по време на предстоящото Гран при на Сингапур, живачният стълб ще се изкачи над 31°C, а в пилотските кабини термометрите могат да отчетат дори шеметните 50°C.

Тези извънредни мерки бяха въведени през 2023 г., след като състезателите в Катар изпитаха сериозни затруднения и физическо изтощение заради непоносимата жега. Сега, заради очакваните тропически условия в Сингапур, ФИА официално задейства протоколите за защита на здравето и безопасността на пилотите.

"След като анализирахме метеорологичните данни за уикенда, които показват топлинен индекс над 31°C, решихме да активираме протоколите за високи температури," обявиха от ФИА.

Сред нововъведенията е разрешението пилотите да използват специални охлаждащи жилетки с циркулираща студена течност – иновация, която догодина ще стане задължителна при подобни условия. Карлос Сайнс, един от водещите пилоти във Формула 1, ще бъде сред първите, които ще изпробват новата технология. Въпреки това, той остава скептичен относно ефективността ѝ: "Жилетката все още е в процес на разработка и не съм сигурен, че ще издържи през цялото състезание. Но ако проработи, със сигурност ще облекчи страданието ни," сподели Сайнс пред Ройтерс.

Той допълни, че комбинацията от висока температура и влажност в Сингапур създава особено предизвикателни и дори опасни условия за пилотите: "Само жега или само влага не са толкова страшни, но когато се съчетаят, става истинско изпитание."