Анге Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

3 Октомври, 2025 09:59 361 0

Последният подобен случай датира от 1925 година

Анге Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нотингам Форест отстъпи на Мидтиланд с 2:3 в домакински мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. За мениджъра Анге Постекоглу това беше шести двубой начело на тима.

В този период отборът спечели само 2 точки. Така Постекоглу стана първият наставник на Нотингам за последните 100 години, който не успява да постигне нито една победа в първите си шест мача.

Последният подобен случай датира от 1925 година, когато Джон Бейнс не печели нито един от първите си седем мача, но след това работи в клуба още четири години.

Постекоглу пое Нотингам Форест на 9 септември, заменяйки Нуно Еспирито Санто, с когото клубът беше подписал нов договор до 2028 година през юни.

Форест отпадна от "Карабао Къп" и няма победа в мачовете от общата фаза на Лига Европа. Що се отнася до Премиър лийг, възпитаниците на Постекоглу се намират на 17-о място с актив от 5 точки.


