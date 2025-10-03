Робин ван Перси получил извинение от съдия след мач в Лига Европа

Треньорът на Фейенорд - Робин ван Перси разкри, че реферът му се е извинил след мача с Астън Вила в Лига Европа. Неговият отбор загуби с 0:2, а съдията отмени гол на нидерландския тим през първото полувреме.

"Играхме много добре в защита. Странно чувство е да стоя тук след тази загуба, защото според мен заслужавахме много повече. Нямах това чувство след мача срещу Брага, сега показахме огромно желание. Тогава не играхме много добре, но днес всичко се получи. Отмененият гол през първото полувреме? Не мисля, че беше правилното решение. Съдията говори, че един от играчите на Астън Вила е бил блокиран, но това не беше така. Голът беше чист и това е наистина ключово решение. Приближих се до него на полувремето и той каза, че е видял блокада, но след мача се извини няколко пъти. Това решение имаше голямо влияние върху играта“, каза ван Перси, цитиран от Би Би Си.

Астън Вила има шест точки и е трети в класирането. Фейенорд е 34-ти с нула точки.