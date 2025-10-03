Новини
Спорт »
Световен футбол »
Робин ван Перси получил извинение от съдия след мач в Лига Европа

Робин ван Перси получил извинение от съдия след мач в Лига Европа

3 Октомври, 2025 13:59 566 0

  • фейенорд-
  • робин ван перси-
  • астън вила-
  • лига европа-
  • съдия-
  • футбол

Астън Вила има шест точки и е трети в класирането. Фейенорд е 34-ти с нула точки

Робин ван Перси получил извинение от съдия след мач в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Фейенорд - Робин ван Перси разкри, че реферът му се е извинил след мача с Астън Вила в Лига Европа. Неговият отбор загуби с 0:2, а съдията отмени гол на нидерландския тим през първото полувреме.

"Играхме много добре в защита. Странно чувство е да стоя тук след тази загуба, защото според мен заслужавахме много повече. Нямах това чувство след мача срещу Брага, сега показахме огромно желание. Тогава не играхме много добре, но днес всичко се получи. Отмененият гол през първото полувреме? Не мисля, че беше правилното решение. Съдията говори, че един от играчите на Астън Вила е бил блокиран, но това не беше така. Голът беше чист и това е наистина ключово решение. Приближих се до него на полувремето и той каза, че е видял блокада, но след мача се извини няколко пъти. Това решение имаше голямо влияние върху играта“, каза ван Перси, цитиран от Би Би Си.

Астън Вила има шест точки и е трети в класирането. Фейенорд е 34-ти с нула точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ