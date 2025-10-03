Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортният директор на ЦСКА: Имаше нереални заплати, много хора не искат да направим селекция

Спортният директор на ЦСКА: Имаше нереални заплати, много хора не искат да направим селекция

3 Октомври, 2025 10:59 735 2

  • бойко величков-
  • футбол-
  • цска

И, може би, думата "извиняваме се" на привържениците, или по-скоро изразът, започва да се изтърква

Спортният директор на ЦСКА: Имаше нереални заплати, много хора не искат да направим селекция - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира селекционния процес в клуба.

"Има много процеси, които са ясно доказателство за това, че в ЦСКА трябва да има психически подготвени хора. В момента на моето назначаване аз получих десетки обаждания от легендарни за синята публика личности, които ми пожелаха успех и които казаха, че макар да сме в различни лагери, заради мен ще имат някакъв сантимент към ЦСКА", сподели шефът на "червените" пред "Код спорт".

"Имаше много нереални заплати и от това се получи дисбаланс, който постави всички ни под това напрежение в момента. Много хора не им се иска ЦСКА да направи добра селекция. И, може би, думата "извиняваме се" на привържениците, или по-скоро изразът, започва да се изтърква", каза още Величков.

Той засегна и темата за базите, които клубът гради – новият стадион и тази за школата.

"ЦСКА е клуб, който инвестира страшно много в бъдещето. В бъдещето на клуба и, по-смело казано, в бъдещето на спорта в София, в България", завърши бившият футболист.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с големия

    5 0 Отговор
    България – страната, където времето предизвиква държавата, шофьорите с концертна техника правят шоу, а псевдо-интелектуалците се напъват да обяснят хаоса с умни думи. 😎 Средна работа, средна скорост, средна интелигентност – ама в тъпотията сме номер едно!

    11:06 03.10.2025

  • 2 Ха ха

    1 0 Отговор
    Абе и теб ли те облъчиха бе Величков.Стига със тия някой че станахте за подигравки.Във Припознатите отбор все някой им пречи,така е от едно време.Винаги търсят причините другаде.

    11:53 03.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ