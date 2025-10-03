Гонзо: Не е правилен аналогът между волейбола и футбола

Президентът на БФC - Георги Иванов откри вчера обновения и модернизиран ученически стадион "Цоньо Василев" в Шумен по програмата „Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футбола, а след това говори пред медиите.

„Концентрирали сме вниманието си към детско-юношеския футбол предвид това, че знаем къде е проблемът. Това, което виждат хората в мъжкия ни национален отбор, е следствие на всичките проблеми, които с години са натрупвани. Тези футболисти, които сега играят в националния ни отбор, са продукт на настоящата система. Надявам се с помощта и на правителството да вложим усилия, за да можем да достигнем успехите на младите ни волейболисти, на които се радваме сега“, заяви пред БТА Иванов.

„Както казах, за да се развива футболът у нас, трябва да се влага в инфраструктура, детско-юношеските школи да има къде да тренират, в обучение в треньори. Не е правилен аналогът между волейбол и футбол предвид това, че има картотекирани 130 000 футболисти. Голямата масовост обаче не вдига нивото, защото няма качества. Има много неща, които трябва да се променят, дори и законодателни, за да може наистина да имаме качествени футболисти, които да отговарят на европейските изисквания, когато играем на много високо ниво. Националният ни мъжки отбор се среща например с Испания и Грузия, техните футболисти са на много високо ниво, които играят в много силни клубни отбори и имат много силна индивидуална класа“, каза още шефът на БФС.

Той коментира и нововъведението за четирима българи в отборите в мачовете от efbet Лига.

„Лудогорец дълги години влагат в този продукт. Нормално е този продукт да дава резултати, представлява и България. Това, което искам да виждам от клубовете ни в евротурнирите, е да играят повече българи… Направихме стъпката да има четирима български футболисти, които да почват мачовете, но тези четири отбора, които са първи в класирането в първенството ни в момента, са подписали документ, в който не участват българи. Лудогорец е страхотен проект, ние всички се радваме на успехите му, защото носи успехи и за България, но трябва още да се потрудят и да развият детско-юношеския футбол, да развият български футболисти, които да дадат успехи за България", смята Иванов.

Иванов говори и за назначението на новия старши треньор на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров.

„Предстоящите противници са много силни, видяхте ги първите два мача. Настоящият треньор дълги години беше треньор на младежкия национален отбор. Голяма част от тези футболисти, които са в мъжкия отбор, са минали през него. Целта е да стабилизираме отбора, лека-полека от тези мачове, които предстоят. След това март и юни месец ще има контролни срещи, да започнем да адаптираме младите момчета от юношеския и младежкия ни национален отбор в мъжкия, за да сме готови за септември месец за Лигата на нациите и вече да имаме изграден отбор за следващите квалификации за европейско първенство. Всичко това, което правим, се прави за подмладяване, да се вкарат свежи кадри, както във волейбола ни - млади момчета на 18,19 и 20 години виждате какви резултати постигат. И това е нашият път, който сме поставили към националния селекционер“, разкри президентът на БФС.