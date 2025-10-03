Смърт разтърси футбола в Русия

Бившият нападател на руския Ротор Максим Бондаренко почина на 44-годишна възраст. Причината за смъртта не се споменава.
„Ярък, силен футболист, чиято смела и нестандартна игра, атлетична дързост на футболния терен, включително запомнящият се му дубъл срещу Спартак, завинаги го спечелиха сред феновете на Волгоград. Извън терена всички познаваха Максим като спокоен, открит и усмихнат човек с отлично чувство за хумор", написаха от бившия му клуб.
Бондаренко игра за Ротор от 1998 до 2004 г., има мачове още за Факел и Балтика.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пълномащабен и непровокиран сарказъм
12:02 03.10.2025
2 Пил е
12:04 03.10.2025
3 отторвался
12:05 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За да има МИР путинистите в Сибир !
12:07 03.10.2025
6 Язе
12:08 03.10.2025
7 Трол
13:19 03.10.2025