Смърт разтърси футбола в Русия

3 Октомври, 2025 12:00 1 142 7

Бондаренко игра за Ротор от 1998 до 2004 г., има мачове още за Факел и Балтика

Смърт разтърси футбола в Русия - 1
Бившият нападател на руския Ротор Максим Бондаренко почина на 44-годишна възраст. Причината за смъртта не се споменава.

„Ярък, силен футболист, чиято смела и нестандартна игра, атлетична дързост на футболния терен, включително запомнящият се му дубъл срещу Спартак, завинаги го спечелиха сред феновете на Волгоград. Извън терена всички познаваха Максим като спокоен, открит и усмихнат човек с отлично чувство за хумор", написаха от бившия му клуб.

Бондаренко игра за Ротор от 1998 до 2004 г., има мачове още за Факел и Балтика.


