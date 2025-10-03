Новини
Бивш играч на Ман Сити стана треньор на Бохум

3 Октомври, 2025 12:59 432 0

  • уве рьослер-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • бохум

Бохум се раздели с Дитер Хекинг миналия месец след слаб старт във Втора Бундеслига, където са на последно място

Бивш играч на Ман Сити стана треньор на Бохум - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Уве Рьослер е назначен за старши треньор на Бохум. Неговият договор ще бъде до 2027 година, съобщи клубът от Втора Бундеслига.

Бохум се раздели с Дитер Хекинг миналия месец след слаб старт във Втора Бундеслига, където са на последно място. Давид Зиберс временно бе начело на състава и ще води за последен път в събота срещу Кайзерслаутерн, а Рьослер поема поста в понеделник.

Бившият халф на Източна Германия и Манчестър Сити Рьослер за последно е бил треньор на датския Орхус в продължение на три години. Други клубове, които е тренирал, включват Фортуна Дюселдорф, Брентфорд и Уигън Атлетик.

„Радваме се, че открихме в лицето на Уве Рьослер изключително опитен треньор, който е оставил своя отпечатък и има богат опит. Той ни впечатли в разговорите ни със своята експертиза и авторитет. Надяваме се, че той ще може да даде на отбора стабилността, от която се нуждае, за да премине към по-спокойни места в таблицата възможно най-бързо“, каза изпълнителният директор на Бохум Иля Кенциг.


