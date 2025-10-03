Кръгът в Първа лига започва с два мача днес - ПРОГРАМА

Първа лига - 11, кръг:
3 октомври - петък, 17:30 ч
Септември София - Локомотив Пловдив
3 октомври - петък, 19:45 ч
Славия - Локомотив София
4 октомври - събота, 15:15 ч
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
4 октомври - събота, 17:45 ч
Монтана - Черно море Варна
4 октомври - събота, 20:15 ч
Левски - Берое Стара Загора
5 октомври - неделя, 15:00 ч
Добруджа Добрич - Арда Кърджали
5 октомври - неделя, 17:30 ч
Ботев Враца - Ботев Пловдив
5 октомври - неделя, 20:15 ч
ЦСКА - Лудогорец
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баламата
15:28 03.10.2025