Кръгът в Първа лига започва с два мача днес - ПРОГРАМА

3 Октомври, 2025 15:04 398 1

Дербито между ЦСКА и Лудогорец е в неделя

Кръгът в Първа лига започва с два мача днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 11, кръг:


3 октомври - петък, 17:30 ч
Септември София - Локомотив Пловдив

3 октомври - петък, 19:45 ч
Славия - Локомотив София

4 октомври - събота, 15:15 ч
ЦСКА 1948 - Спартак Варна

4 октомври - събота, 17:45 ч
Монтана - Черно море Варна

4 октомври - събота, 20:15 ч
Левски - Берое Стара Загора

5 октомври - неделя, 15:00 ч
Добруджа Добрич - Арда Кърджали

5 октомври - неделя, 17:30 ч
Ботев Враца - Ботев Пловдив

5 октомври - неделя, 20:15 ч
ЦСКА - Лудогорец


  • 1 Баламата

    0 0 Отговор
    Дерби е когато са равностойни отбори или равни по популярност.Как може да е дерби,втория с предпоследния??

    15:28 03.10.2025

