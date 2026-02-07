Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

7 Февруари, 2026 16:58 748 4

  • локомотив софия-
  • футбол-
  • лудогорец

3:1 за шампионите срещу Локомотив София

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец победи Локомотив (София) с 3:1 в мач от 20-ия кръг на efbet Лига в столичния квартал "Надежда".

Спас Делев даде аванс на домакините със страхотен гол в осмата минута. Ивайло Чочев изравни веднага след почивката. В 59-ата минута Петър Станич реализира втори гол за гостите с перфектно изпълнение от бялата точка. В 84-ата Руан Секо се завърна с гол в родния шампионат.

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

Преди началото на мача двата отбора се строиха при централната линия и отдадох почит с минута мълчание за легендата на българския футбол и "железничарите" Спиро Дебърски. Срещата започна с натиск на шампионите, които създадоха две опасности пред вратата на Мартин Величков още в първите минути. В първия случай Бърнард Текпетей стреля в аут отдясно, а след това Йоел Андерсон опита технично да намери далечния ъгъл, но топката не намери целта на сантиметри.

В осмата минута Локомотив (София) поведе в резултата. Центриране отляво беше отклонено с глава от Дерой Дуарте. Топката попадна на волето на Спас Делев и бившият национал препарира Серджио Падт с пронизващ удар по диагонала - 1:0 за хората на Станислав Генчев.

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

В 15-ата минута Ивайло Чочев беше близо до изравняването - реализаторът на "орлите" получи пред наказателното поле и шутира с левия крак, но топката се отклони в страничната греда. Последваха по-скучни минути, в които преобладаваха единоборствата в калта на стадион "Локомотив". В последната минута на първата част Педро Нареси пропусна да изравни, стреляйки по невероятен начин от два метра пред голлинията в аут.

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

Веднага след почивката Ивайло Чочев завърши с точен удар акция на "орлите" и затвърди ролята си на голмайстор на Лудогорец - 1:1.

В 59-ата минута Петър Станич донесе обрат в "Надежда" от дузпа. Станислав Иванов центрира отдясно и топката се отби в лявата ръка на Георги Минчев. Реферът Драгомир Драганов посочи бялата точка. Зад топката застана сръбският атакуващ халф, който не даде никакъв шанс на Мартин Величков с перфектно изпълнение - 2:1 за тима на Пер-Матиас Хьогмо.

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

В 74-ата минута новото попълнение на Локомотив (София) Доминик Янков чукна без топка Винисиус Ногейра, като ситуацията мина през VAR, но Любослав Любомиров не даде сигнал на Драганов да показва картон на полузащитника на "червено-черните". Пет минути по-късно обаче Райън Бидунга от домакините извърши грубо нарушение и след преглед на монитора главният съдия отмени първоначалния жълт картон на централния защитник.

Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:3 ЛУДОГОРЕЦ

1:0 Спас Делев (8)
1:1 Ивайло Чочев (46)
1:2 Петър Станич (59 - дузпа)
1:3 Руан Секо (84)

Стартови състави:

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 27. Иван Лагунджич, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 64. Доминик Янков, 22. 4. Садио Дембеле, Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев.

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус, 37. Бърнард Текпетей, 9. Квадво Дуа


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опг

    3 4 Отговор
    Започна се със съдийските аванти за Домуса, смешна дузпа, спестен чист червен картон за Делиормана и измислен такъв за Локомотив.

    Коментиран от #2

    17:25 07.02.2026

  • 2 Хахах

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Опг":

    Почна се с Левскарското РЕВЕНЕ пак глупостите на сините слабоумни фенове (не става въпрос за всички, а за определени индивиди)

    17:47 07.02.2026

  • 3 ПолитБюро

    4 0 Отговор
    Директивата която спуснахме е : Лудогорец Първи, ЦеЦеКА Втори, Лефски Трети, съдиите да си изпълнят задълженията !!!

    17:50 07.02.2026

  • 4 Грозната истина

    0 1 Отговор
    Съдията няма нужда да работи половин година

    18:22 07.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове