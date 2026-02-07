Лудогорец си взе своето с обрат в "Надежда"

Лудогорец победи Локомотив (София) с 3:1 в мач от 20-ия кръг на efbet Лига в столичния квартал "Надежда".

Спас Делев даде аванс на домакините със страхотен гол в осмата минута. Ивайло Чочев изравни веднага след почивката. В 59-ата минута Петър Станич реализира втори гол за гостите с перфектно изпълнение от бялата точка. В 84-ата Руан Секо се завърна с гол в родния шампионат.

Преди началото на мача двата отбора се строиха при централната линия и отдадох почит с минута мълчание за легендата на българския футбол и "железничарите" Спиро Дебърски. Срещата започна с натиск на шампионите, които създадоха две опасности пред вратата на Мартин Величков още в първите минути. В първия случай Бърнард Текпетей стреля в аут отдясно, а след това Йоел Андерсон опита технично да намери далечния ъгъл, но топката не намери целта на сантиметри.

В осмата минута Локомотив (София) поведе в резултата. Центриране отляво беше отклонено с глава от Дерой Дуарте. Топката попадна на волето на Спас Делев и бившият национал препарира Серджио Падт с пронизващ удар по диагонала - 1:0 за хората на Станислав Генчев.

В 15-ата минута Ивайло Чочев беше близо до изравняването - реализаторът на "орлите" получи пред наказателното поле и шутира с левия крак, но топката се отклони в страничната греда. Последваха по-скучни минути, в които преобладаваха единоборствата в калта на стадион "Локомотив". В последната минута на първата част Педро Нареси пропусна да изравни, стреляйки по невероятен начин от два метра пред голлинията в аут.

Веднага след почивката Ивайло Чочев завърши с точен удар акция на "орлите" и затвърди ролята си на голмайстор на Лудогорец - 1:1.

В 59-ата минута Петър Станич донесе обрат в "Надежда" от дузпа. Станислав Иванов центрира отдясно и топката се отби в лявата ръка на Георги Минчев. Реферът Драгомир Драганов посочи бялата точка. Зад топката застана сръбският атакуващ халф, който не даде никакъв шанс на Мартин Величков с перфектно изпълнение - 2:1 за тима на Пер-Матиас Хьогмо.

В 74-ата минута новото попълнение на Локомотив (София) Доминик Янков чукна без топка Винисиус Ногейра, като ситуацията мина през VAR, но Любослав Любомиров не даде сигнал на Драганов да показва картон на полузащитника на "червено-черните". Пет минути по-късно обаче Райън Бидунга от домакините извърши грубо нарушение и след преглед на монитора главният съдия отмени първоначалния жълт картон на централния защитник.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:3 ЛУДОГОРЕЦ

1:0 Спас Делев (8)

1:1 Ивайло Чочев (46)

1:2 Петър Станич (59 - дузпа)

1:3 Руан Секо (84)

Стартови състави:

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 27. Иван Лагунджич, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 64. Доминик Янков, 22. 4. Садио Дембеле, Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев.

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус, 37. Бърнард Текпетей, 9. Квадво Дуа