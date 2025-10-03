Хулио Веласкес: На мен предишните мачове с Берое нищо не ми говорят

Левски приема Берое в ключов двубой от 11-ия кръг на шампионата. Срещата е тази събота от 20:15ч. на стадион "Георги Аспарухов". Наставникът на "сините" – испанският специалист Хулио Веласкес – изрази увереност и амбиция по време на днешната пресконференция. Той подчерта, че отборът е напълно мобилизиран и готов да даде всичко от себе си пред верните си привърженици.

"След успех е нормално настроението ни да е добро. Освен всичко друго заслужихме тази победа, тъй като изиграхме отличен мач. Особено когато се защитавахме. Това вдъхва увереност на целия отбор и на всеки поотделно.

Подготвихме се за Берое по най-добрия начин. Всички играчи са здрави с изключение на Фабиен. Не би трябвало да имат проблем да попаднат в групата. Последните дни са в изключително добро настроение и се отнасят позитивно в тренировките.

Майкон е ясно, че няма да вземе участие заради натрупани картони. Наясно сме как ще процедираме в този случай. Няма как да го обявя пред вас, защото това ми е в плана за мача.

На мен предишните мачове с Берое нищо не ми говорят. Всичко се променя и е динамично. Начина на игра, треньорите, футболистите - всичко е променено. Ясно е, че сме анализирали Берое. Те смениха треньора и успяха да съберат доста точки. Ако не се лъжа седем от девет възможни, три отбелязани гола и суха мрежа. Отбор, който в последните мачове се представя много добре. От тук насетне те са тим, срещу който ако не дадеш 100% от себе си, може да имаш ериозни проблеми. Трябва да подходим скромно и уважително към мача и на базата на сериозно отношение да направим добър двубой и да вземем трите точки", заяви треньорът на "сините".