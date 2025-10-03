Лудогорец II шокира Миньор насред Перник и си тръгна с пълен актив от "Стадиона на мира"

Вторият отбор на Лудогорец поднесе неприятна изненада на Миньор в Перник, като го победи с категоричното 2:0 в двубой от 11-ия кръг на Втора лига.

Въпреки че домакините бяха сочени за фаворити преди началния съдийски сигнал, "орлите" от Разград демонстрираха хладнокръвие и отлична тактическа дисциплина.

Георги Пенев разпечата вратата на перничани в 65-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на "жълто-черните". Колумбийският нападател Емерсон Родригес сложи точка на спора в 84-ата минута, оформяйки крайното 2:0 и хвърляйки в екстаз гостуващата агитка.

С този успех Лудогорец II се изкачи на 10-о място във временното класиране, събирайки 10 точки в актива си. Миньор Перник, от своя страна, остава осми с 13 пункта, пропускайки възможността да се доближи до челните позиции.

В другият мач от кръга игран днес ЦСКА II разгроми Спортист Своге с 6:0.