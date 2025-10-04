Монтана търси спиране на негативната серия при домакинството на Черно море

Монтана и Черно море се изправят един срещу друг в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион „Огоста“ започва в 17:45 часа и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен съдия на мача е Георги Давидов.

Гостите от Варна влизат в сблъсъка от петата позиция във временното класиране с актив от 19 точки. Тимът на Илиан Илиев е с положителна голова разлика 15:6 и се намира в серия от три двубоя без загуба. В последния кръг „моряците“ завършиха 1:1 със Септември София на „Тича“ и днес ще търсят победа, за да се задържат близо до челната четворка. За гостите аут са капитанът Васил Панайотов, Берк Бейхан и Уеслен Жуниор, но в групата се завръща Жоао Бандаро.

Домакините от Монтана заемат десетото място с 11 точки. Възпитаниците на Анатоли Нанков загубиха последните си два мача, след като преди това постигнаха три поредни победи. В миналия кръг монтанчани отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Лудогорец. От състава за днешната среща ще липсва наказаният Важебах Сакор, а Васил Симеонов и Адам Мършуля тренират на облекчен режим.

Двубоят на „Огоста“ се очаква с интерес, тъй като Монтана ще търси завръщане на победния път, докато Черно море ще се опита да затвърди мястото си сред водещите отбори в първенството.

Билети за мача се продават онлайн ТУК. Те могат да бъдат закупени и на касите на стадион "Огоста", като цената е 10 лева.