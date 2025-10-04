Новини
Съдийската комисия към БФС ще даде пресконференция

4 Октомври, 2025 13:59 371 0

Тя е насрочена за понеделник - 6 октомври

Съдийската комисия към БФС ще даде пресконференция - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз информира, че в понеделник, 6 октомври, от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС.

Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията.


