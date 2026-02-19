Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Букайо Сака преподписа с Арсенал

19 Февруари, 2026 20:34 716 1

Новият договор е до 2031 година

Букайо Сака преподписа с Арсенал - 1
Снимка: x.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Букайо Сака официално удължи престоя си в Арсенал, след като подписа нов дългосрочен договор, който ще го задържи на „Емиратс“ до 30 юни 2031 година. След продължителни преговори и уточняване на последните детайли, младата звезда на „артилеристите“ и ръководството на клуба постигнаха пълно съгласие.

24-годишният английски национал, който е израснал в академията на Арсенал, се превърна в ключова фигура за тима още от дебюта си в първия състав през лятото на 2019 година.

През настоящия сезон Сака демонстрира впечатляваща форма, като взе участие в 34 срещи от всички турнири. За този период той реализира 8 гола и подаде за още 7 попадения, като прекара общо 2256 минути на терена – истински двигател в атаката на лондончани.

С този нов договор Арсенал ясно показва амбициите си да изгради бъдещето си около таланти като Сака, който вече се утвърди като един от най-ярките млади футболисти в английската Висша лига.


  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Както е тръгнало и тази година Арсенал ще са с калъфките.

    21:09 19.02.2026

