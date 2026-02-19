Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир

Васил Терзиев: Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир

19 Февруари, 2026 21:26 1 038 57

  • васил терзиев-
  • васил левски-
  • почит-
  • историческа памет-
  • морален ориентир

Почитта към Левски означава да защитаваме законността, справедливостта и обществения интерес, да намираме сили за трудните, но правилни решения. Да не се поддаваме на страха и дребните битки за власт, които отдалечават от правдата, каза още Терзиев.

Васил Терзиев: Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир, каза кметът на София Васил Терзиев в слово на церемонията по честването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата в столицата, предават от БТА. „Честваме 153 години от гибелта на Васил Левски - Апостолът на свободата, който превърна личната си саможертва в национален идеал. Има личности, които се раждат във време на страх, натиск и примирения. Те отказват да приемат такова време за норма – такъв е Левски“, допълни Терзиев.

Той обясни, че в исторически период, белязан от несигурност и ограничения, Левски не избира удобството на мълчанието, не чака по-подходящ момент и не търси оправдания. „Изправя се срещу мисленето, че нищо не зависи от нас и доказва, че промяната започва от личния избор. Той поема най-трудния път – този на отговорността и действието. Да имаш гръбнак, когато много около теб са пречупени“, кметът на София.

Така една идея, подкрепена от ясна визия и безкористна отдаденост, се превръща в борба за независимост, посочи още Терзиев и допълни, че свободата не се ражда от компромиси, а от характер.

Почитта към Левски, според кмета, означава да защитаваме законността, справедливостта и обществения интерес, да намираме сили за трудните, но правилни решения. Да не се поддаваме на страха и дребните битки за власт, които отдалечават от правдата, каза още Терзиев.

По думите му Левски остава най-обичания български герой, защото до края остава верен на идеите си – без лична изгода и страх от цената. Примерът му напомня, че свободата не се подарява и не се гарантира отвън. Тя започва отвътре – с отказа да се примириш, каза Терзиев.

Колкото и думи да изговорим днес, най-важният въпрос остава – колко висока цена сме готови да платим , за да следваме завета му, посочи кметът.

Свободата не е даденост и се отстоява всеки ден с лична отговорност и ако не сме готови да носим тежестта на свободата нямаме право да произнасяме името на Апостола, завърши словото си кметът на София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 историк

    23 5 Отговор
    Ботев и Левски са икони ,и за това никакви мишкони не трябва да споменават имената им , защот унищожижа държавата и народа !

    21:29 19.02.2026

  • 3 Майна

    28 2 Отговор
    Не скверни дори името му!
    Оставка!!!
    Осквернител на български деца!
    За съд си!!!

    21:29 19.02.2026

  • 4 Празни приказки

    25 2 Отговор
    От фалшиви хора

    21:30 19.02.2026

  • 5 Майна

    22 2 Отговор
    Наистина Левски би подскочил!!!
    Гавра!
    За по- малко , само за споменаване на име в Епщайн си подават оставка!
    Този редовно гостувал в Петрохан- педофилите!
    Спонсорирал ги!!!
    Лобирал!!!
    Ми то явно - държавата е управлявана от педофили!
    Щом няма мерки, съдебни!

    21:33 19.02.2026

  • 6 име

    24 2 Отговор
    Левски не е бил синче на ДС или пeдoфил, като вас, грях е такива като теб да го споменават. И думата морал също не я употребявай.

    21:34 19.02.2026

  • 7 Госあ

    20 1 Отговор
    Левски и Ботев са презирали и ненавиждали чорбаджиите, подлоги на турците, повече от самите турци.

    21:34 19.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Гнус ме е да го гледам този.

    21:37 19.02.2026

  • 9 Деменция

    14 2 Отговор
    Ходих само веднаж на хижата, за да видя правилно ли се изразходват личните ми средства, които им дадох и като че после се досетих , да дъм бил 7 или 8 пъти там със семейството си. Морални да сме в такъв ден.

    21:39 19.02.2026

  • 10 Госあ

    7 1 Отговор
    „Най-много са виновни чорбаджиите. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието“

    21:43 19.02.2026

  • 11 Госあ

    10 0 Отговор
    И на всичкото отгоре, същите тия лакеи най безцеремонно слагат думи в устата на Апостола ! Левски никога не е писал думите сложени му в устата от пастирката плевньологлу

    21:45 19.02.2026

  • 12 хаха

    3 0 Отговор
    Те байганьовците от край време си падат по някакви празни приказки и лозунги... Само в това ги бива.
    С повод или без, без значение.

    "Всяко яйце - бомба; всяка кокошка - летяща крепост срещу агресорите!"
    Нали така бе умньовци?

    21:47 19.02.2026

  • 13 Тотема на Альоша Галоша в Пловдив

    4 5 Отговор
    е по голям от Паметника на Левски!

    21:47 19.02.2026

  • 14 От устата

    16 1 Отговор
    на този индивид това звучи пошло и фалшиво.
    Щеше да е по-добре точно на днешния ден да си беше замълчал.

    21:49 19.02.2026

  • 15 Турският съд го съди за кражба

    5 7 Отговор
    на грошове! Не са и имали понятие за някаква айдутска дейност!

    21:50 19.02.2026

  • 16 Дори и датата не е вярна. 19.02 е

    3 0 Отговор
    Останалото няма нужда от коментар.

    21:50 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прав е бил айдука!

    4 3 Отговор
    Тоз, който ще ни освободи, той ще ни зароби"!

    21:53 19.02.2026

  • 19 Оказа се,

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    обаче, че Левски не е бил предаден от поп Кръстю. Просто османската полиция е знаела за дейността му и го е заловила. А е осъден на смърт с обесване за убийството на един младеж . Доказан факт, той пише писмо до Любен Каравелов за този свой грях.

    21:54 19.02.2026

  • 20 Лама от ПП

    10 1 Отговор
    На Терзиев Ламата му е орален ориентир

    Коментиран от #29

    21:55 19.02.2026

  • 21 Васил Терзиев доказва, че е лидер!

    2 13 Отговор
    Силни и навременни думи от Васил Терзиев. Почитта към Васил Левски не бива да се изчерпва с венци и речи – тя трябва да личи в ежедневните ни избори, в защитата на законността и в смелостта да поемаме отговорност. Истинският завет на Апостола е в действията, а не в думите. Добре е, че днес се напомня, че свободата изисква характер и постоянство, а не удобство и мълчание.

    21:55 19.02.2026

  • 22 Терзиев е борец срещу Мафията!

    2 12 Отговор
    Думите на Васил Терзиев са ясен знак, че паметта за Васил Левски не е формалност, а отговорност. В свят на колебания и краткосрочни интереси е важно да се говори за принципи, гръбнак и личен избор. Левски ни е завещал не просто мечта за свобода, а стандарт за поведение – почтеност, смелост и всеотдайност.

    21:56 19.02.2026

  • 23 Терзиев заслужава подкрепа

    2 10 Отговор
    Подкрепям посланието, че свободата не е даденост и не търпи безразличие. Тя се отстоява с ежедневни решения, с работа в името на обществения интерес и с отказ от компромиси със съвестта. Именно така почитта към Апостола придобива смисъл – когато се превърне в действие.

    21:56 19.02.2026

  • 24 Това е навия дякон

    2 4 Отговор
    Що е Васил,все е апостол.

    21:57 19.02.2026

  • 25 Васил Терзиев е НОВАТОР

    3 13 Отговор
    Поздравления за позицията на Васил Терзиев. Време е да спрем да възприемаме завета на Васил Левски като далечен исторически спомен и да го разпознаем като морален компас за днешния ден. Истинската почит не е в патоса, а в последователността – в това да избираме трудното, но правилното.

    Коментиран от #37

    21:57 19.02.2026

  • 26 С теб сме, кмете!

    2 11 Отговор
    Силно е напомнянето, че свободата изисква лична отговорност. Ако искаме общество, основано на справедливост и законност, трябва да започнем от себе си – с повече смелост, почтеност и нетърпимост към безпринципността. Така заветът на Апостола остава жив не само в думите, а в делата ни всеки ден.

    21:58 19.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Браво, кмете Терзиев!

    1 13 Отговор
    Подкрепям образованите, интелигентните и благородни хора като Васил Терзиев. В обществен живот, в който често доминират шумът и личните нападки, е важно да застанем зад почтеността, компетентността и ясната ценностна позиция.

    Коментиран от #40

    22:00 19.02.2026

  • 29 Не на Речта на Омразата!!

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Лама от ПП":

    Калните и арогантни клевети не изграждат нищо – те само разединяват. Вместо да се поддаваме на злоба и внушения, нека насърчаваме смислените коментари, аргументите и уважението. Така обществото ни ще върви напред – с повече разум и по-малко омраза.

    22:02 19.02.2026

  • 30 Румен

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Когато липсват идеи, най-лесно е да се хвърля кал. Но клеветите и арогантността не са алтернатива на почтената работа. Те са опит да се подмени разговорът по същество. Вярвам, че все повече хора разпознават разликата между градивната критика и злонамереното очерняне.

    22:04 19.02.2026

  • 31 Разумен

    1 4 Отговор
    Нека избираме да подкрепяме тези, които работят с мисъл за обществения интерес, а не за лични дивиденти. Само така ще имаме общество, в което успехът не се наказва, а се насърчава, а диалогът измества омразата.

    22:05 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 урсулин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    казва се васил евров и се е самоубил педофил

    22:05 19.02.2026

  • 34 604

    6 1 Отговор
    васко-дс-то спонсора на педо-педофиТската секта не го ли е срам да се показва, че и да лафи за Левски, че и за морал!!!!!

    22:07 19.02.2026

  • 35 оня с питон.я

    7 1 Отговор
    Зарина София в боклук, мутра червена.

    22:08 19.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Васил Терзиев е НОВАТОР":

    Аве я да видим потока на средства в тоо новатор и фирмата му. Какво е това чудо телерик

    22:11 19.02.2026

  • 38 604

    4 0 Отговор
    синчето на червената боржуа е кмет на големото село, кикикикикки, паветния планктон...се чуди що му викаме планктон

    22:12 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Продължаваме Промяната

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "Браво, кмете Терзиев!":

    Бъдещият президент на България! А дано

    22:19 19.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 пътеводна светлина

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Спор за Левски не може да има. Национален герой бива атакуван само с подмолни цели. Разкарай се

    Коментиран от #43

    22:26 19.02.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "пътеводна светлина":

    Българите по негово време са го смятали за престъпник. Дори след Освобождението никой не е критикувал Иванчо Хаджипенкович, който му подпис с смъртната присъда. Дори напротив. Иванчо Хаджипенкович е уважаван човек и е избран за депутат във Великото Народно Събрание. Подписва Търновската конструкция. По късно започват да търсят герои, защото България я е срам, че е единствената държава на Балканите, която чужди войски освобождават. Тога а Иванчо Хаджипенкович казва " От Този разбойник Васил Левски национален герой ли ще правите?"

    Коментиран от #46, #54

    22:37 19.02.2026

  • 44 Пецата

    2 4 Отговор
    Добре че е дошъл съветскиа съюз да освободи териториата разбираш ли щот от галфонските комитети никва полза 🤣

    22:38 19.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дзак

    2 1 Отговор
    Където ходел Левски, след него минава Общи да клепа!

    00:00 20.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ако Васил Кунчев днес беше жив,

    3 0 Отговор
    един живот нямаше да му стигне да ви изчисти фичизески, боклуци ниедни!

    01:25 20.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Георги

    1 0 Отговор
    има нещо извратено в това човек финансирал педофили, който се хвали, че за едно лято е ходил 10 пъти при тях да говори за морален ориентир.

    03:41 20.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Луд

    0 0 Отговор
    Този морален ориентир ше толкова далеч от вас че изобщо не го виждадете. И така е в цялата държавна администрация от първия до последния човек. С изключение на геройски загиналите по кабинетите и гишетата.

    10:27 20.02.2026

  • 57 Електра

    1 0 Отговор
    Ако беше жив Левски, такива като тоя ДС доноснически син нямаше да са възможни...

    13:07 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове