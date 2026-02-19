Васил Терзиев: Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир

Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир, каза кметът на София Васил Терзиев в слово на церемонията по честването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата в столицата, предават от БТА. „Честваме 153 години от гибелта на Васил Левски - Апостолът на свободата, който превърна личната си саможертва в национален идеал. Има личности, които се раждат във време на страх, натиск и примирения. Те отказват да приемат такова време за норма – такъв е Левски“, допълни Терзиев.

Той обясни, че в исторически период, белязан от несигурност и ограничения, Левски не избира удобството на мълчанието, не чака по-подходящ момент и не търси оправдания. „Изправя се срещу мисленето, че нищо не зависи от нас и доказва, че промяната започва от личния избор. Той поема най-трудния път – този на отговорността и действието. Да имаш гръбнак, когато много около теб са пречупени“, кметът на София.

Така една идея, подкрепена от ясна визия и безкористна отдаденост, се превръща в борба за независимост, посочи още Терзиев и допълни, че свободата не се ражда от компромиси, а от характер.

Почитта към Левски, според кмета, означава да защитаваме законността, справедливостта и обществения интерес, да намираме сили за трудните, но правилни решения. Да не се поддаваме на страха и дребните битки за власт, които отдалечават от правдата, каза още Терзиев.

По думите му Левски остава най-обичания български герой, защото до края остава верен на идеите си – без лична изгода и страх от цената. Примерът му напомня, че свободата не се подарява и не се гарантира отвън. Тя започва отвътре – с отказа да се примириш, каза Терзиев.

Колкото и думи да изговорим днес, най-важният въпрос остава – колко висока цена сме готови да платим , за да следваме завета му, посочи кметът.

Свободата не е даденост и се отстоява всеки ден с лична отговорност и ако не сме готови да носим тежестта на свободата нямаме право да произнасяме името на Апостола, завърши словото си кметът на София.