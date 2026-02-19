Новини
Мерцедес изгря в Бахрейн: Антонели шокира конкуренцията с рекордно време във втория ден на тестовете

19 Февруари, 2026 21:42 1 108 0

Оскар Пиастри (Макларън) и Макс Верстапен (Ред Бул) допълниха челната тройка

Мерцедес изгря в Бахрейн: Антонели шокира конкуренцията с рекордно време във втория ден на тестовете - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат беляза втория ден от предсезонните тестове за Формула 1 през 2026 година в Бахрейн, където младият талант на Мерцедес – Кими Антонели, изненада всички с най-бързата обиколка за деня. Италианецът демонстрира впечатляваща скорост и хладнокръвие, като спря хронометрите на 1:32.803 минути и оглави класирането, оставяйки зад себе си именити съперници.

Следобедната сесия се оказа решаваща, след като Ландо Норис от Макларън бе най-бърз сутринта с време 1:33.453, но Антонели успя да подобри резултата му и да се настани на върха.

Оскар Пиастри (Макларън) и Макс Верстапен (Ред Бул) допълниха челната тройка, но не успяха да се доближат до темпото на пилота на Мерцедес. Люис Хамилтън, който тази година кара за Ферари, се нареди четвърти, а Норис остана пети, благодарение на сутрешното си постижение.

В топ 10 влязоха още Франко Колапинто (Алпин), Нико Хюлкенберг (Ауди), Джордж Ръсел (Мерцедес), Естебан Окон (Хаас) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс). Алекс Албон (Уилямс) зае 11-ата позиция, следван от Габриел Бортолето (Ауди), Оливър Беърман (Хаас), Серхио Перес (Кадилак) и ветеранът Фернандо Алонсо. Испанецът изпита технически проблеми с болида на Астън Мартин и успя да навърти едва 68 обиколки, след като не се върна на пистата след прекъсване по-рано през деня.

Остава само още един ден от тестовете в Бахрейн, а отборите ще имат последна възможност да изпробват новите си машини преди началото на сезона.

Гран При на Австралия, което ще се проведе между 6 и 8 март, вече се задава на хоризонта, а феновете тръпнат в очакване на първия старт.


