Новини
Спорт »
Тенис »
Ива Иванова с победа над руски тандем на двойки в Тунис

Ива Иванова с победа над руски тандем на двойки в Тунис

19 Февруари, 2026 21:16 708 2

  • ива иванова-
  • тенис-
  • монастир-
  • тунис-
  • полуфинал-
  • двойки-
  • български тенис-
  • спортни новини

Йоана Константинова не успя да премине четвъртфиналната фаза

Ива Иванова с победа над руски тандем на двойки в Тунис - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Ива Иванова продължава победния си поход на международния турнир в Монастир, Тунис, където наградният фонд възлиза на 15 000 долара. Заедно с латвийската си партньорка Камила Бартоне, Иванова демонстрира впечатляваща форма и безапелационно елиминира руската двойка Валерия Артьомева и Алина Юнева.

Срещата приключи само за 50 минути с категоричен резултат 6:2, 6:0 в полза на българо-латвийския дует, който е поставен под номер 2 в основната схема.

В битката за място на финала, Иванова и Бартоне ще се изправят срещу третите поставени – Мейци Го и Чънтин Чжу, които също показват стабилна игра в турнира.

За съжаление, другата българска представителка – Йоана Константинова, която миналата седмица триумфира в надпреварата на двойки в Монастир, този път не успя да премине четвъртфиналната фаза. Заедно с испанката Клаудия Ферер Перес, Константинова отстъпи пред водачките в схемата Юка Хосоки и Елиз Це с 1:6, 5:7 след 79-минутна битка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    0 1 Отговор
    Браво на нашенката. Руснаци -простаци.

    21:20 19.02.2026

  • 2 пешо

    0 0 Отговор
    утре да победи краварка

    22:43 19.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове