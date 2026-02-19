Ива Иванова с победа над руски тандем на двойки в Тунис

Българската тенисистка Ива Иванова продължава победния си поход на международния турнир в Монастир, Тунис, където наградният фонд възлиза на 15 000 долара. Заедно с латвийската си партньорка Камила Бартоне, Иванова демонстрира впечатляваща форма и безапелационно елиминира руската двойка Валерия Артьомева и Алина Юнева.

Срещата приключи само за 50 минути с категоричен резултат 6:2, 6:0 в полза на българо-латвийския дует, който е поставен под номер 2 в основната схема.

В битката за място на финала, Иванова и Бартоне ще се изправят срещу третите поставени – Мейци Го и Чънтин Чжу, които също показват стабилна игра в турнира.

За съжаление, другата българска представителка – Йоана Константинова, която миналата седмица триумфира в надпреварата на двойки в Монастир, този път не успя да премине четвъртфиналната фаза. Заедно с испанката Клаудия Ферер Перес, Константинова отстъпи пред водачките в схемата Юка Хосоки и Елиз Це с 1:6, 5:7 след 79-минутна битка.