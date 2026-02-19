Олимпиакос и Александър Везенков се класираха за финала на Купата на Гърция

Александър Везенков и неговият Олимпиакос демонстрираха класа и безапелационно се наложиха над Маруси с категоричното 91:67 в полуфиналния сблъсък за Купата на Гърция, игран в Ираклион. Така "червено-белите" от Пирея си осигуриха място във финалната битка за трофея, където ще се изправят срещу победителя от двубоя между Панатинайкос и Ираклис.

Българската звезда Александър Везенков отново блесна на паркета, като се превърна в най-резултатния играч за своя тим. За 24 минути на терена той наниза 16 точки, овладя две борби, подаде две асистенции и открадна три топки, доказвайки за пореден път лидерските си качества.

Костас Папаниколау също се отличи с 12 точки, три борби и три асистенции, допринасяйки за убедителния успех на Олимпиакос.

Финалът на Купата на Гърция ще се проведе на 21 февруари, събота, когато Везенков и съотборниците му ще имат възможност да се реваншират за миналогодишната загуба и да се борят за престижния трофей.