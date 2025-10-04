Новини
Манчестър Юнайтед триумфира над Съндърланд

4 Октомври, 2025 19:00 358 0

Този успех донесе глътка въздух за мениджъра Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед триумфира над Съндърланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед си върна самочувствието с категорична победа у дома срещу Съндърланд, надделявайки с 2:0 в седмия кръг на Висшата лига. Този успех не само донесе така необходимите три точки на „червените дяволи“, но и осигури глътка въздух за мениджъра Рубен Аморим, който бе подложен на сериозен натиск заради колебливия старт на сезона.

Още в началото на срещата, в 8-ата минута, Мейсън Моунт откри резултата след прецизно подаване от Брайън Мбемо, с което даде тон на доминацията на домакините. Малко преди почивката, в 31-ата минута, Бенджамин Шешко удвои преднината на Юнайтед, с което на практика сложи точка на спора и донесе спокойствие на трибуните на „Олд Трафорд“.

С този трети успех за сезона Манчестър Юнайтед се изкачи временно на осмото място във временното класиране, изпреварвайки няколко конкурента преди останалите срещи от кръга. За Съндърланд поражението бе второ от началото на кампанията, като тимът вече усеща дъха на Юнайтед във врата си – разликата между двата отбора е само една точка, а „черните котки“ заемат шеста позиция.


