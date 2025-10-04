Новини
Черно море надви Монтана като гост

Черно море надви Монтана като гост

4 Октомври, 2025 19:52 405 0

  • черно море-
  • монтана-
  • първа лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • илиан илиев-
  • димитър тонев-
  • селсо сидни-
  • георги лазаров-
  • иван коконов-
  • стадион огоста

Тимът на Илиан Илиев спечели с 3:1

Черно море надви Монтана като гост - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море се наложи с 3:1 над домакините от Монтана в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Варненци демонстрираха характер и хладнокръвие, като си осигуриха ценни три точки и се изкачиха на престижното трето място във временното класиране.

Още в началните минути "моряците" дадоха заявка за успех. Димитър Тонев откри резултата още в 8-ата минута, а малко преди почивката – в 34-ата – Селсо Сидни удвои преднината на гостите, оставяйки Монтана в трудна позиция.

След антракта домакините излязоха преобразени и с нови сили се впуснаха в атака. Бившият играч на Черно море Иван Коконов върна интригата в 57-ата минута, намалявайки резултата на 1:2. Монтана натисна в търсене на изравнителен гол, но защитата на варненци устоя на натиска. Решителният момент настъпи в 79-ата минута, когато Георги Лазаров се възползва от разбъркване в наказателното поле и с доза късмет оформи крайното 3:1.

С този успех възпитаниците на Илиан Илиев записаха шеста победа за сезона и временно се настаниха на третата позиция в елита. За Монтана поражението бе шесто от началото на кампанията и трето поредно, което оставя тима на десето място в класирането.


