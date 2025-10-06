Новини
Спорт »
Тенис »
Юлия Берберян празнува днес

6 Октомври, 2025

  • днес -
  • рожден ден -
  • юлия берберян-
  • републиканска шампионка -
  • тенис

Тя е 9-кратна републиканска шампионка поединично

Юлия Берберян празнува днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Днес рожден ден празнува Юлия Берберян.

Тя е 9-кратна републиканска шампионка по тенис поединично (1962 – 1964, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976) и на двойки (1962 – 1964, 1968 – 1975). През цялата си състезателна кариера печели 31 държавни титли. Четири пъти печели Балкански игри с отбора на България (1966 г. – Загреб, 1968 г. – София, 1972 г. – Букурещ, 1974 г. – Анкара).


Дълги години е капитан на отбора на България за Фед Къп, достигнал два пъти до 3-то място в света (1985 г. в Нагоя, след отборите на САЩ и Чехословакия и през 1987 г. във Ванкувър след отборите на САЩ и Западна Германия).

След успешната си кариера като тенисистка, тя постига невероятни резултати вече като треньор на трите си дъщери – Мануела, Катерина и Магдалена, които достигат съответно до трето, шесто и четвърто място в световната ранглиста за жени.


  • 1 Браво на тази жена!

    1 0 Отговор
    Да е жива и здрава! Спортните и успехи и тези дъщерите и са безспорни. Въвлече се в разни афери след падането на режима, но тук говорим за спорт, нали?

    16:02 06.10.2025

