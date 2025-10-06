Новини
Стоян Петров донесе още един медал за България от европейското по бокс за младежи и девойки

Стоян Петров донесе още един медал за България от европейското по бокс за младежи и девойки

6 Октомври, 2025 19:21

Янко Илиев (55 кг) отстъпи в здрава битка на англичанина Риза Сафари

Стоян Петров донесе още един медал за България от европейското по бокс за младежи и девойки - 1
Снимка: БФ Бокс
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стоян Петров осигури още един медал за България от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. В категория над 90 килограма талантът ни се класира за полуфиналите на шампионата в Острава. Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов той се справи с коравия естонец Кирил Михайлов. Победата му донесе минимум бронзово отличие.

На полуфиналите Петров ще се изправи срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Мачът е на 7 октомври.

В друга среща от турнира Янко Илиев (55 кг) отстъпи в здрава битка на англичанина Риза Сафари с неединодушно решение и остана на пето място. Същата позиция зае и Николай Иванов. В категория до 85 кг той трябваше да приеме поражение от Богдан Байзерт (Полша).


