САЩ разгромиха Швеция и са на финал на женския хокейен турнир в Милано-Кортина

Американският национален отбор по хокей на лед за жени демонстрира безапелационна мощ и си осигури място на големия финал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. В полуфиналния сблъсък, дамите от САЩ буквално прегазиха състава на Швеция с категоричното 5:0, като още в първата третина поведоха, а през втората окончателно сломиха съпротивата на скандинавките.

Защитаващите олимпийската си корона американки продължават да впечатляват с безупречна игра – това бе шеста поредна победа за тима, който до момента е допуснал едва един гол в цялото състезание.

Пет различни хокеистки се разписаха във вратата на Швеция, което подчертава колективната сила и разнообразието в атаката на звездния състав на САЩ.

За шведките това бе първо поражение на турнира, но те не успяха да намерят отговор на вихрената игра на съперничките си.

Сега американките очакват с нетърпение да разберат кой ще бъде техният опонент в битката за златото – Канада или Швейцария, които ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал.