САЩ разгромиха Швеция и са на финал на женския хокейен турнир в Милано-Кортина
  Тема: Зимни олимпийски игри

САЩ разгромиха Швеция и са на финал на женския хокейен турнир в Милано-Кортина

16 Февруари, 2026 22:52 461 0

  • олимпийските игри-
  • милано-кортина-
  • сащ-
  • швеция-
  • хокей-
  • финал

Пет различни хокеистки се разписаха за успеха

САЩ разгромиха Швеция и са на финал на женския хокейен турнир в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският национален отбор по хокей на лед за жени демонстрира безапелационна мощ и си осигури място на големия финал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. В полуфиналния сблъсък, дамите от САЩ буквално прегазиха състава на Швеция с категоричното 5:0, като още в първата третина поведоха, а през втората окончателно сломиха съпротивата на скандинавките.

Защитаващите олимпийската си корона американки продължават да впечатляват с безупречна игра – това бе шеста поредна победа за тима, който до момента е допуснал едва един гол в цялото състезание.

Пет различни хокеистки се разписаха във вратата на Швеция, което подчертава колективната сила и разнообразието в атаката на звездния състав на САЩ.

За шведките това бе първо поражение на турнира, но те не успяха да намерят отговор на вихрената игра на съперничките си.

Сега американките очакват с нетърпение да разберат кой ще бъде техният опонент в битката за златото – Канада или Швейцария, които ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал.


