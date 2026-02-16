Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Важните новини във ФАКТИ на 16.02.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 16.02.2026 г.

16 Февруари, 2026 23:30 491 1

Предложените промени в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини уеднаквяват тежестта на постоянен и настоящ адрес

Важните новини във ФАКТИ на 16.02.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СО предлага по-справедливи правила за прием в детски ясли и градини

Столичната община публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини. Целта е по-справедливо класиране, по-ясни правила за родителите и гарантиране на достъп за семействата, които реално живеят в съответния район. Проектът не е окончателен и всички граждани, родители и организации могат да изпращат мнения и предложения в рамките на общественото обсъждане до 24 февруари 2026 г. След обобщаването им документът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.

Показанията на бащата на Валери Андреев: Калушев е изключително интелигентен и безспорно надарен манипулатор

Намерените гилзи в хижа „Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи в официално съобщение. Гилзите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.
От ведомството уточниха, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Разказът на жената на Деян Илиев – мексиканката Лолита: Убитите са били стресирани

147 страници от делото по случая Петрохан са предоставени на депутатите в Народното събрание. Сред тях са и показанията от разпитите на най-близките на петимата мъртви мъже и един 15-годишен младеж.

Съдът остави в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че той е жертва на обществен натиск

Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а детето ѝ беше тежко ранено. Това съобщават от Нова телевизия.
Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

Бащата на Николай Златков: На Ивайло Калушев му беше неприятно, че се интересувам от сина си

147 страници от делото "Петрохан" са предоставени в Народното събрание, сред които са и показанията от разпитите на най-близките на загиналите шестима, сред които дете на 15 години и 22-годишен мъж.

Журналист: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Темата около трагедията край „Петрохан“ и обстоятелствата около изчезването на Деян Илиев продължава да поражда множество въпроси.
В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистите Виктор Иванов от „24 часа“ и Силвия Великова от БНР коментираха последните развития и съмнения по случая.
Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС", заяви Иванов. По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност – агент на Националната служба „Сигурност“, пряк предшественик на ДАНС.
Иванов посочи още, че са направени опити да бъдат проверени твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но до момента такива не са установени. Той определи като странно съдържанието на записите в тефтерите на Калушев.


България
  • 1 Сатана Z

    А къде е новината ;
    Кметовете на кметства излизат утре на протест заради палежа на автомобила и опит за палеж на дома на колегата им от село Бистрица Самуил Попов.

    23:37 16.02.2026

