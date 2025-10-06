Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Димитров: Капитанската лента от много години е била като ябълка на раздора

6 Октомври, 2025 19:45 510 3

  • селекционер-
  • националния отбор по футбол-
  • българия -
  • александър димитров -
  • световните квалификации

Националният селекционер говори пред медиите

Александър Димитров: Капитанската лента от много години е била като ябълка на раздора - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор по футбол на България - Александър Димитров говори на пресконференция преди подготовката на тима за двубоите срещу Турция и Испания от световните квалификации.

"Благодаря за вниманието в тези тежки атмосферни условия. Искам да изкажа съболезнования за случилото се на морето. Желая да поздравя Любо Ганев за неговия юбилей. Започна лагерът. Не сме в пълен състав, чакаме Лукас Петков да пристигне вечерта. Някои състезатели са във фитнеса, с другите ще тренираме. Всички са здрави и мотивирани", започна Димитров.

"Аз съм идвал тук в Правец и с други гарнитури. Условията за подготовка са много добри. Исках да изолирам отбора изцяло и да си бъдем само ние, за да прекараме време заедно, защото всяка секунда тук е много ценна. Алекс Колев също липсва, оставили са част в националния отбор и са все още част от него, но имаме задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Гледаме да работим с 23-24-ма човека. Разширената група е от 35 човека и във всеки момент може да извикаме футболист, когато някой отпадне", продължи специалистът.

"За нас резултатите винаги са били важни. Водил съм всички национални гарнитури. Резултатът винаги е бил водещ. Разбираме в каква ситуация сме и колко трудни съперници имаме. Искаме това, което сме правили с младежите, да го прехвърлим и при мъжете. Представяхме се достойно там. Това е мотото и в това се целим", добави националният селекционер.

"Капитанската лента от много години е била като някакво разковниче и ябълка на раздора. Ще седнем с играчите и ще видим. Имаме методи, с които да разберем. Има критерии и който отговори на тях, той ще изведе България с капитанската лента в следващите мачове. За мен не е това най-важното. Нужно е всички да са лидери и на носят отговорност. За мен най-важният мач е следващият. Уважавам всички противници. Голяма чест е да играем срещу тях, но имаме опит срещу толкова силни съперници", завърши Александър Димитров.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Нашия Национален по футбол нЕма нужда от Капитан,

    ИМА нужда от играчи, които могат да уцелят топката поне 4-5 паса!

    20:06 06.10.2025

  • 2 Боко от Банкя

    0 0 Отговор
    Александър Димитров ще бъде поредният неуспешен експеримент. Докато главата на Гонзо не уври да покани доказан чуждестранен специалист на поста треньор на националния отбор по футбол, както направи Любо Ганев с националния ни отбор по волейбол.

    20:13 06.10.2025

  • 3 Тренчо

    1 0 Отговор
    Глупости можем да се класираме с Ал. Димитров, бием с по 4 на 0, Турция и Испания, после размазваме Грузия и Турция с подобни резултати. Дори и да останем втори в групата, вече помитаме набрали скорост на баражите Германия с гол на новия Бекенбауер, Петко Христов и хеттрик на суперзвездата Груев. И като се събудих целия облян пот, палеца на кръка ми в контакта, мъд--те ми светят.

    20:24 06.10.2025

