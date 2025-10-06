Александър Димитров: Капитанската лента от много години е била като ябълка на раздора

Селекционерът на националния отбор по футбол на България - Александър Димитров говори на пресконференция преди подготовката на тима за двубоите срещу Турция и Испания от световните квалификации.

"Благодаря за вниманието в тези тежки атмосферни условия. Искам да изкажа съболезнования за случилото се на морето. Желая да поздравя Любо Ганев за неговия юбилей. Започна лагерът. Не сме в пълен състав, чакаме Лукас Петков да пристигне вечерта. Някои състезатели са във фитнеса, с другите ще тренираме. Всички са здрави и мотивирани", започна Димитров.

"Аз съм идвал тук в Правец и с други гарнитури. Условията за подготовка са много добри. Исках да изолирам отбора изцяло и да си бъдем само ние, за да прекараме време заедно, защото всяка секунда тук е много ценна. Алекс Колев също липсва, оставили са част в националния отбор и са все още част от него, но имаме задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Гледаме да работим с 23-24-ма човека. Разширената група е от 35 човека и във всеки момент може да извикаме футболист, когато някой отпадне", продължи специалистът.

"За нас резултатите винаги са били важни. Водил съм всички национални гарнитури. Резултатът винаги е бил водещ. Разбираме в каква ситуация сме и колко трудни съперници имаме. Искаме това, което сме правили с младежите, да го прехвърлим и при мъжете. Представяхме се достойно там. Това е мотото и в това се целим", добави националният селекционер.

"Капитанската лента от много години е била като някакво разковниче и ябълка на раздора. Ще седнем с играчите и ще видим. Имаме методи, с които да разберем. Има критерии и който отговори на тях, той ще изведе България с капитанската лента в следващите мачове. За мен не е това най-важното. Нужно е всички да са лидери и на носят отговорност. За мен най-важният мач е следващият. Уважавам всички противници. Голяма чест е да играем срещу тях, но имаме опит срещу толкова силни съперници", завърши Александър Димитров.