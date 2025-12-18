Президентът за Боян Радев: Напусна ни Човек с непреходни ценности и завети

България потъна в скръб след новината за кончината на легендарния Боян Радев – човек, оставил незаличима следа не само на тепиха, но и в културния и обществения живот на страната. Президентът Румен Радев отдаде почит на изключителния спортист и общественик, като подчерта неговите вечни ценности и вдъхновяващи завети, които ще продължат да живеят в сърцата на поколения българи.

"Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството.



Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба", написа държавният глава в социалните мрежи.

Двукратен олимпийски шампион и гордост за България Боян Радев Александров, роден на 25 февруари 1942 г. в село Мошино (днес квартал на Перник), е първият българин, завоювал два олимпийски златни медала в класическата борба. Състезавайки се за „Спартак“-София, той се превръща в символ на непоколебимия български дух и воля за успех.

Извън спортните си триумфи, Боян Радев се отличава и като щедър дарител и страстен колекционер. Той е обявен за дарител №1 на Националния исторически музей, където специална зала носи неговото име – „Дарение Боян Радев“. В нея са изложени над 170 безценни експоната от личната му колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и редки римски портрети от II-III век. Сред тях изпъкват и оброчни релефи, посветени на Артемида – символ на древните тракийски вярвания и почит към Великата богиня майка. Боян Радев дарява на музея и всички свои спортни отличия, превръщайки се в пример за безкористност и отдаденост към националната памет.

Три пъти обявяван за Спортист №1 на България, Радев е приет в „Залата на славата“ на световната борба и удостоен с най-високото отличие на Международната федерация по борба – „Златна огърлица“. Международният олимпийски комитет също го отличава с два престижни приза – „Пиер дьо Кубертен“ и „Спортът и изкуството“, като признание за неговия принос към спорта и културата.

През 2002 година Боян Радев получава най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“ – първа степен, с което България засвидетелства дълбоката си признателност към неговото дело.