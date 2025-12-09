България с нов селекционер

Женският национален отбор по футбол на България ще има нов селекционер, информират от футболната ни централа. На досегашния наставник Силвия Радойска няма да бъде предложен нов договор. Тя бе начело на „лъвиците“ от 2020 г. В последните 8 месеца Радойска работи и в Лудогорец, където бе назначена за директор „Девически и женски футбол“ в клуба.

Ето и официалното съобщение в сайта на БФС:

„Договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен. Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Ръководството на Българския футболен съюз ѝ благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния ѝ принос в развитието на женския футбол в България и ѝ пожелава успех в бъдещите ѝ начинания.

Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап“.

Основни кандидати за овакантения пост са наставниците на девическите национални отбори - Ангел Славов и Троян Радулов.