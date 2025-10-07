Новини
Джа Морант от Мемфис Гризлис пропуска началото на сезона заради травма в глезена

7 Октомври, 2025 08:32 363 0

С травми се борят и Брандън Кларк, Джарън Джаксън-младши и Зак Еди

Джа Морант от Мемфис Гризлис пропуска началото на сезона заради травма в глезена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Звездният гард на Мемфис Гризлис - Джа Морант ще бъде извън игра заради изкълчен глезен, получен по време на тренировка в неделния ден. От клуба официално потвърдиха неприятната вест, цитирани от агенция "Ройтерс".

Двукратният участник в Мача на звездите на НБА няма да вземе участие в първия предсезонен двубой на "мечките" срещу Детройт Пистънс. Очаква се Морант да пропусне и част от подготовката на тима, който стартира редовния сезон с домакинство на Ню Орлиънс Пеликанс на 22 октомври.

Миналата кампания бе повече от впечатляваща за 24-годишния гард – той реализира средно по 23.2 точки, 7.3 асистенции, 4.1 борби и 1.2 откраднати топки в 50 срещи, като във всяка една от тях започна като титуляр.

Откакто бе избран под номер 2 в драфта през 2019 година, Морант се утвърди като един от най-ярките таланти в лигата, записвайки средно по 22.6 точки, 7.4 асистенции и 4.7 борби в 307 мача (305 като титуляр). Той вече има в актива си приза "Новобранец на годината" за сезон 2019/2020, както и отличието за "Най-прогресиращ играч" през 2021/2022.

Мемфис Гризлис се изправя пред сериозни кадрови проблеми още преди началото на сезона. Освен Морант, с травми се борят и Брандън Кларк (коляно), Джарън Джаксън-младши (палец на крака) и Зак Еди (глезен).


