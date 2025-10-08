Новини
Валя Николаева спечели златен медал в Испания

Валя Николаева спечели златен медал в Испания

8 Октомври, 2025 16:04 513 1

Боксьорка се окичи с отличието в категория до 46 килограма

Валя Николаева спечели златен медал в Испания - 1
Снимка: БФ Бокс
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валя Николаева донесе златен медал за България от престижния международен турнир „Боксам“ в Испания. Талантливата ни боксьорка се окичи с отличието в категория до 46 килограма.

На ринга в Ла Нусия, Испания, нашето момиче надигра убедително представителката на домакините Кора Гонзалес де Паз. Под наставленията на Детелин Далаклиев (старши треньор) и Пейчо Багдатов, Николаева не остави шансове на испанката и грабна златото.

Освен нея, в Ла Нусия ще боксират още наши млади таланти, сред които Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрит Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг) и Мартин Кордев (75 кг).


  • 1 да да

    2 0 Отговор
    Браво но момичето!

    16:17 08.10.2025

