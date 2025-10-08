Алекс Де Минор се изстреля към четвъртфиналите в Шанхай след категорична победа

Австралийският тенисист Алекс Де Минор продължава впечатляващото си представяне на престижния „Мастърс“ турнир в Шанхай, като си осигури място сред най-добрите осем. Седмият в световната ранглиста демонстрира хладнокръвие и класа, надделявайки над португалския си съперник Нуно Боржеш с резултат 7:5, 6:2 в двубой, продължил близо два часа.

Мачът на твърдите кортове в китайския мегаполис предложи динамика и оспорвани разигравания. И двамата тенисисти впечатлиха с по два аса и без нито една двойна грешка, но именно стабилният начален удар на Де Минор се оказа решаващ. Австралиецът спечели 26 от 33 точки на първи сервис, докато Боржеш, който заема 51-во място в световната ранглиста, реализира 36 от 56 на свой ред. Португалецът показа борбен дух, отразявайки 9 от 12 възможности за пробив, но не успя да се възползва от нито една от трите си брейк точки.

В крайна сметка, опитът и прецизността на Де Минор наклониха везните в негова полза. В следващия кръг „Демона“, както е известен Алекс Де Минор, ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между американския талант Лърнър Тиен и руския ас Даниил Медведев.