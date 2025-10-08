Денислава Глушкова на осминафинал в Ираклион след победа над рускиня

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за осминафиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи със 7:6(4), 7:5 рускинята Ксения Зайцева.



21-годишната Глушкова навакса на три пъти пробив пасив във първия сет, който беше решен с тайбрек. В него българката поведе с 6:3 точки и от втория си сетбол поведе в резултата.

Във втората част Глушкова поведе с 5:2, като при този резултат пропусна мачбол на собствен сервис. Националката реализира нов брейк за 6:5, но в последствие пропусна още две възможности да си осигури победата при подаването си и отново се стигна до тайбрек. В него тя все пак триумфира, след като направи серия от шест поредни точки за 7:2.



За място на четвъртфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу рускинята Елина Неплий.