Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова на осминафинал в Ираклион след победа над рускиня

Денислава Глушкова на осминафинал в Ираклион след победа над рускиня

8 Октомври, 2025 19:18 444 3

  • българия -
  • денислава глушкова-
  • турнир-
  • тенис-
  • ираклион -
  • гърция-
  • награден фонд -
  • ксения зайцева

Поставената под №6 българка елиминира Ксения Зайцева

Денислава Глушкова на осминафинал в Ираклион след победа над рускиня - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за осминафиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи със 7:6(4), 7:5 рускинята Ксения Зайцева.


21-годишната Глушкова навакса на три пъти пробив пасив във първия сет, който беше решен с тайбрек. В него българката поведе с 6:3 точки и от втория си сетбол поведе в резултата.

Във втората част Глушкова поведе с 5:2, като при този резултат пропусна мачбол на собствен сервис. Националката реализира нов брейк за 6:5, но в последствие пропусна още две възможности да си осигури победата при подаването си и отново се стигна до тайбрек. В него тя все пак триумфира, след като направи серия от шест поредни точки за 7:2.


За място на четвъртфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу рускинята Елина Неплий.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 0 Отговор
    След победа над рускиня направо на финал трябва.

    19:20 08.10.2025

  • 2 Анонимен

    0 1 Отговор
    Успех на момичето! А заглавието е бидно. Всъщност авторът обижда себе си!

    19:28 08.10.2025

  • 3 ну заэц

    0 0 Отговор
    ну погоди ! ла ла лаа ла

    19:30 08.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ