Апоел Тел Авив инкасира първа загуба в Евролигата след драматичен сблъсък в София

Вълнуваща баскетболна вечер в София донесе неочакван обрат за отбора на Апоел Тел Авив, който допусна първото си поражение в тазгодишното издание на Евролигата. В среща от третия кръг на най-престижния клубен турнир в Европа, израелският тим отстъпи пред съгражданите си от Макаби Тел Авив с резултат 90:103 (25:24, 20:21, 25:27, 20:31).

Двубоят, който противопостави двата гранда от Тел Авив на българска земя, започна равностойно, като на полувремето таблото показваше 45:45. Въпреки оспорваната битка през първите три части, Макаби демонстрира впечатляваща игра в заключителната четвъртина и успя да се откъсне напред, осигурявайки си първа победа за сезона в Евролигата.

Герой на вечерта стана американският гард Лони Уолкър, който наниза 20 точки за победителите. Канадското крило Ошей Брисет също се отличи с 19 точки, а още четирима съотборници завършиха с двуцифрен актив, подчертавайки колективната мощ на Макаби.

За Апоел - Илайджа Брайънт реализира 18 точки, а Антонио Блакени добави 16. Въпреки усилията им, тимът не успя да удържи натиска на съперника в последните минути.

Следващото предизвикателство за Апоел е гостуване на Валенсия на 15 октомври, докато Макаби ще се изправи срещу Барселона ден по-рано в Белград.