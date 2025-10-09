Карлос Насар се цели в историческа трета титла във вдигането на тежести

Карлос Насар, младият колос на щангите, е на прага да впише името си със златни букви в историята. Днес, точно в 20:30 часа българско време, 21-годишният талант ще атакува третата си световна титла, този път в категория до 94 килограма, на престижния шампионат във Фьорде, Норвегия.

След като през юни Международната федерация по вдигане на тежести въведе нови категории, Насар избра да премери сили при 94-килограмовите, макар само преди няколко месеца да триумфира като европейски шампион до 96 кг. Ако тази вечер Карлос покори върха, той ще стане първият българин, завоювал световни титли в три различни категории – 81 кг (Ташкент, 2021), 89 кг (Манама, 2023) и сега 94 кг.

Така младият шампион ще се нареди до легендите на родната тежка атлетика – Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също са се окичвали с по три световни златни медала.

Въпреки това, рекордът на Янко Русев с пет световни титли остава недостижим за момента, а абсолютният лидер в световен мащаб е руският титан Василий Алексеев с осем отличия.

Новите международни стандарти в категорията са 181 кг в изхвърлянето, 221 кг в изтласкването и общо 396 кг в двубоя – тежести, които изглеждат напълно постижими за Насар. Само през тази година той вече е демонстрирал впечатляващи резултати – 188 кг в изхвърлянето и 229 кг в изтласкването при лично тегло 93,35 кг.