Започва кампания за спасяването на Спартак Варна

9 Октомври, 2025 22:00 460 3

  • председателят-
  • управителния съвет-
  • спартак варна-
  • алекс илиев-
  • кампания -
  • спасяването-
  • аз съм спартак-
  • футбол-
  • първа лига-
  • лиценз

Клубът е заплашен с отнемане на лиценз

Започва кампания за спасяването на Спартак Варна - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на Управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев обяви за Dsport и Дарик радио, че започва кампания за спасяването на клуба, която ще се казва „Аз съм Спартак!“

„Планираме стартирането на една кампания, на една символична карта, която ще бъде обвързана с дарение към нашия клуб. Ще се обърнем към общността. Ще ги призовем да застанем зад нашия клуб и да не позволяваме това дерибействане със Спартак Варна през последната година да го заличи от футболната карта“, коментира Илиев.

„Картата ще е еднократно дарение. Кампанията е „Аз съм Спартак!“ Идеята е да докоснем феновете. Все пак сме в един от най-големите градове в България. Даваме възможност еднократно и бизнеса да се включи“, добави той.

„Идеята е една карта еднократно да струва 1000 лева. Кампанията ще е 1000 карти по 1000 лева ще решат проблемите на Спартак Варна. За нашите стандарти и мислене на българина, може да изглежда малко невъзможно, но като погледнем цифрите 1000 карти по 1000 лева спасяват Спартак Варна. Трябва да направим всичко възможно“.

„Ние от УС ще сме първите, които ще си купим такива карти. Надявам се да заразим хората и ако не успеем да събрем цялата сума, то поне частично да се справим със задълженията“, каза още Илиев.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Ей,в тая ,,ТЕРИНОРИЯ,, само искат от хората да спасяват ВСИЧКО...А,ТЯХ КОЙ ЩЕ ГИ СПАСИ...

    22:03 09.10.2025

  • 2 големсмях

    0 3 Отговор
    На кого му пука за този смешен отбор.Сигурно на двата му автобуса с ....ахахахха фенове .

    22:16 09.10.2025

  • 3 Локо Сф

    0 0 Отговор
    Платихте ли втората операция на Начев,че с първата замалко да го осакатите завинаги.Май на същия и негови съотборници дължите и доста заплати?

    22:43 09.10.2025

