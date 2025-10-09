Започва кампания за спасяването на Спартак Варна

Председателят на Управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев обяви за Dsport и Дарик радио, че започва кампания за спасяването на клуба, която ще се казва „Аз съм Спартак!“

„Планираме стартирането на една кампания, на една символична карта, която ще бъде обвързана с дарение към нашия клуб. Ще се обърнем към общността. Ще ги призовем да застанем зад нашия клуб и да не позволяваме това дерибействане със Спартак Варна през последната година да го заличи от футболната карта“, коментира Илиев.

„Картата ще е еднократно дарение. Кампанията е „Аз съм Спартак!“ Идеята е да докоснем феновете. Все пак сме в един от най-големите градове в България. Даваме възможност еднократно и бизнеса да се включи“, добави той.

„Идеята е една карта еднократно да струва 1000 лева. Кампанията ще е 1000 карти по 1000 лева ще решат проблемите на Спартак Варна. За нашите стандарти и мислене на българина, може да изглежда малко невъзможно, но като погледнем цифрите 1000 карти по 1000 лева спасяват Спартак Варна. Трябва да направим всичко възможно“.

„Ние от УС ще сме първите, които ще си купим такива карти. Надявам се да заразим хората и ако не успеем да събрем цялата сума, то поне частично да се справим със задълженията“, каза още Илиев.