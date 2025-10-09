Новини
Иван Иванов приключи участието си в Понтеведра след поражение от испански съперник

Иван Иванов приключи участието си в Понтеведра след поражение от испански съперник - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Иван Иванов, който вече е добре познат на феновете с титлите си от "Уимбълдън" и US Open при юношите, не успя да продължи победния си ход на турнира в Понтеведра, Испания. Във втория кръг на надпреварата на твърди кортове, част от календара с награден фонд от 15 000 долара, 16-годишният Иванов отстъпи на местния представител Алехандро Хуан Мано с резултат 5:7, 2:6.

Само ден по-рано младият българин, който се подготвя в престижната академия на Рафаел Надал, впечатли с категорична победа над шестия поставен в схемата Карлес Ернандес. Въпреки това, в следващия двубой Иванов не успя да намери верния ритъм и се сбогува с възможността да се класира за четвъртфиналите, където го очакваше евентуален сблъсък с чилиеца Диего Фернандес Флорес.

За съжаление, българското участие в Понтеведра приключи и за друг наш представител – Анас Маздрашки. Той също напусна турнира след загуба от испанеца Серхио Кайехон с 6:7 (4), 1:6. Така, макар и с ранно отпадане, Иван Иванов и Анас Маздрашки натрупаха ценен опит на международната сцена, който със сигурност ще им бъде от полза в предстоящите турнири.


