Карлос Насар отново покори света: Трета световна титла и нов рекорд за българския шампион!

9 Октомври, 2025 21:55 2 331 35

Феноменално представяне на българина в движението изтласкване

Карлос Насар отново покори света: Трета световна титла и нов рекорд за българския шампион! - 1
Кадър: Ring
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България ликува с нов златен триумф във вдигането на тежести, след като Карлос Насар за пореден път доказа, че е истински феномен на световната сцена.

Сензационният Карлос Насар отново изкачи световния връх, като завоюва трета световна титла при мъжете на шампионата във Фьорде, Норвегия. Българският ас не само грабна златото, но и разби конкуренцията с нов световен рекорд в изтласкването – впечатляващите 222 килограма!

Този път Насар дебютира в категория до 94 кг, но това не го спря да демонстрира изключителна класа и воля за победа. В първото движение – изхвърляне – Карлос започна с 173 кг, но не успя да покори следващите тежести от 178 и 182 кг. Въпреки това, той запази хладнокръвие и се съсредоточи върху второто движение, където буквално отвя съперниците си.

След първото движение лидер бе иранецът Алиреза Моени Седех, който постави световен рекорд със 182 кг. Втори се нареди неговият сънародник Али Алипур със 176 кг, а трети – Хуан Алборнос от Колумбия с 175 кг, постигнати в група "Б".

В изтласкването Карлос Насар започна с 210 кг, след което безапелационно вдигна 219 и 222 кг, с което не само си осигури първото място, но и постави нов световен рекорд. Така общият му резултат достигна внушителните 395 кг – недостижима граница за останалите.

С този успех Насар вече е световен шампион в трета различна теглова дивизия – след титлите си в категория до 81 кг през 2021 г. в Ташкент и до 89 кг през 2023 г. в Манама. Истински подвиг, който затвърждава мястото му сред най-големите имена в историята на спорта!

Класиране – Световно първенство по вдигане на тежести, Фьорде 2025:

1. Карлос Насар (България) – 173 кг (изхвърляне) / 222 кг (изтласкване) – 395 кг общо

2. Алиреза Моени (Иран) – 182 кг / 209 кг – 391 кг

3. Али Алипур (Иран) – 176 кг / 211 кг – 387 кг

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Велик!Може да изтласка колкото си иска.

    Коментиран от #2

    22:02 09.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Убуо,но кое му е българското?🦧🦍🕌🦍🦧

    Коментиран от #9, #10, #14, #32

    22:05 09.10.2025

  • 3 Оня бе ,емоционално нестабилния

    14 1 Отговор
    Ново гадже, нова категория, нов късмет, нова титла!

    Коментиран от #5

    22:05 09.10.2025

  • 4 😌😌😌

    7 7 Отговор
    Иранците от Хамас на камилите и кръгом към тунелите 😁

    22:07 09.10.2025

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "Оня бе ,емоционално нестабилния":

    Остава си съсел неграмотен. 🤣

    Коментиран от #35

    22:08 09.10.2025

  • 6 да да

    13 0 Отговор
    Бравооо....!!!

    22:08 09.10.2025

  • 7 Димитър Дончев

    5 1 Отговор
    ПРи световен рекорд от 222кг,ефбет бе дал коефициент 2 за 229,5кг.....вероятно са мислили ,че сме 80години и вдигат момчетата на абаджиев.........Та такива са ни и букмейкърите..........

    22:08 09.10.2025

  • 8 Тоя хамалин

    3 7 Отговор
    е велик като Пеевски.

    Коментиран от #11

    22:11 09.10.2025

  • 9 Ако се Казваше

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Алъоша или Медвед

    Тогава щеше да пееш друга песен .

    Коментиран от #13

    22:11 09.10.2025

  • 10 всичко

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    мишчице малка

    22:11 09.10.2025

  • 11 Е не може

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя хамалин":

    Да се сравня
    Със Гений като тебе .

    22:12 09.10.2025

  • 12 аz СВО Победа80

    9 4 Отговор
    Руският състезател на кое място се класира?
    😂😂😂😂

    22:12 09.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ако се Казваше":

    Да,но за съжаление е Асан.🦍🤣🦍

    22:13 09.10.2025

  • 14 Хмм

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    майка му е българка, майчиният език български

    Коментиран от #15

    22:13 09.10.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Полуром,мдаа.🦍🤣🦍

    Коментиран от #19

    22:14 09.10.2025

  • 16 Израел

    13 0 Отговор
    Поздравления за карлос Насар!

    22:18 09.10.2025

  • 17 Хмм

    13 0 Отговор
    вижте видеото, бял е, дори много, роден в Париж и пее химна, браво на Карлос, навремето Радой Ралин кръстил сина си Ким на Ким Ир Сен, а Карлос носи името на някакъв боксьор, когото баща му харесвал много.

    22:19 09.10.2025

  • 18 Българ

    1 2 Отговор
    Продавам видео!

    1. Аз съм активен
    2. Аз съм пасивен
    3. Сядам с дупе на дилдо!

    Коментиран от #21

    22:21 09.10.2025

  • 19 А другата половина

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Какъв е!
    Поне е по- умен от Боко и Шишоко, взети заедно!
    За Фред Зюмбюла да не говорим. Там случаят е безнадежден.

    22:24 09.10.2025

  • 20 Сталин

    3 7 Отговор
    Само безделници в България,не ни трябват спиртисти ,чалги и други негодници,тази държава има нужда от войници и борци за свобода

    Коментиран от #22, #34

    22:24 09.10.2025

  • 21 Сталин

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българ":

    Колко цента струва видеото

    22:26 09.10.2025

  • 22 БЕГАЙ в Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Там им трябва.Пушечно месо.

    Коментиран от #24

    22:29 09.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "БЕГАЙ в Русия":

    Там не приемат цървули

    22:30 09.10.2025

  • 25 Кучо Мимов

    4 3 Отговор
    По-пропаднала държава от русия няма.

    Коментиран от #28

    22:31 09.10.2025

  • 26 Време е

    1 0 Отговор
    Да излиза Гвардията/Спартана да стягат/Ал Невски големия Монитор/Автобуса да вадят и да се започват пиршествата 😂

    22:32 09.10.2025

  • 27 Да бе!

    1 0 Отговор
    Там приемат само боклуци като теб.

    22:32 09.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 123456

    2 0 Отговор
    Браво , Карлос ! Все така !

    22:36 09.10.2025

  • 30 малиии

    0 0 Отговор
    Много альоши тука , бе ... Герге - Х@вГа З@ми ... 🤭😁

    22:37 09.10.2025

  • 31 Локо Сф

    1 0 Отговор
    Браво шампионе!Бъди жив и здрав,и още титли и рекорди да постигнеш!Успех!

    22:37 09.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич

    1 0 Отговор
    Много негативни коментари съм виждал да качвате за него , но той заслужава уважение ! Успех !!!

    22:38 09.10.2025

  • 34 Тов. Членин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Още ли се биеш , бе ?🤔

    22:39 09.10.2025

  • 35 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Раданч Татлъту🐵🐵🐵":

    Да не доказваш че си завистлив лузър ! Ние те знаем !

    22:40 09.10.2025

