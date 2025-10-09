Карлос Насар отново покори света: Трета световна титла и нов рекорд за българския шампион!

България ликува с нов златен триумф във вдигането на тежести, след като Карлос Насар за пореден път доказа, че е истински феномен на световната сцена.
Сензационният Карлос Насар отново изкачи световния връх, като завоюва трета световна титла при мъжете на шампионата във Фьорде, Норвегия. Българският ас не само грабна златото, но и разби конкуренцията с нов световен рекорд в изтласкването – впечатляващите 222 килограма!
Този път Насар дебютира в категория до 94 кг, но това не го спря да демонстрира изключителна класа и воля за победа. В първото движение – изхвърляне – Карлос започна с 173 кг, но не успя да покори следващите тежести от 178 и 182 кг. Въпреки това, той запази хладнокръвие и се съсредоточи върху второто движение, където буквално отвя съперниците си.
След първото движение лидер бе иранецът Алиреза Моени Седех, който постави световен рекорд със 182 кг. Втори се нареди неговият сънародник Али Алипур със 176 кг, а трети – Хуан Алборнос от Колумбия с 175 кг, постигнати в група "Б".
В изтласкването Карлос Насар започна с 210 кг, след което безапелационно вдигна 219 и 222 кг, с което не само си осигури първото място, но и постави нов световен рекорд. Така общият му резултат достигна внушителните 395 кг – недостижима граница за останалите.
С този успех Насар вече е световен шампион в трета различна теглова дивизия – след титлите си в категория до 81 кг през 2021 г. в Ташкент и до 89 кг през 2023 г. в Манама. Истински подвиг, който затвърждава мястото му сред най-големите имена в историята на спорта!
Класиране – Световно първенство по вдигане на тежести, Фьорде 2025:
1. Карлос Насар (България) – 173 кг (изхвърляне) / 222 кг (изтласкване) – 395 кг общо
2. Алиреза Моени (Иран) – 182 кг / 209 кг – 391 кг
3. Али Алипур (Иран) – 176 кг / 211 кг – 387 кг
@sporten82
Карлос Насар - Световен шампион - Вдигане на тежести♬ original sound - sporten82
