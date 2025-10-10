Резултати от световните квалификации в зона „УЕФА“ играни снощи

Резултати и голмайстори от световните квалификации в зона „УЕФА“ играни снощи:
Група C:
Беларус – Дания 0:6
0:1 Виктор Фрохолд 14'
0:2 Расмус Хойлунд 19'
0:3 Расмус Хойлунд 45'
0:4 Патрик Доргу 45+6'
0:5 Андерс Дрейер 66'
0:6 Андерс Дрейер 78'
Шотландия – Гърция 3:1
0:1 Константинос Цимикас 62'
1:1 Раян Кристи 64'
2:1 Люис Фъргюсън 80'
3:1 Линдън Дайкс 90+3'
Група G:
Финландия – Литва 2:1
0:1 Пиюс Шервюс 25'
1:1 Бенджамин Келман 49'
2:1 Адам Мархиев 55'
Малта – Нидерландия 0:4
0:1 Коди Гакпо (дузпа) 11'
0:2 Коди Гакпо (дузпа) 48'
0:3 Тиджани Райндерс 57'
0:4 Мемфис Депай 90+3'
Група H:
Австрия – Сан Марино 10:0
1:0 Романо Шмид 7'
2:0 Марко Арнаутович 8'
3:0 Михаел Грегорич 24'
4:0 Щефан Пош 30'
5:0 Щефан Пош 42'
6:0 Конрад Лаймер 45'
7:0 Марко Арнаутович 47'
8:0 Николаус Вурмбранд 76'
9:0 Марко Арнаутович 83'
10:0 Марко Арнаутович 84'
Кипър – Босна и Херцеговина 2:2
0:1 Никола Катич 10'
0:2 Неофитос Михаил (АГ) 36'
1:2 Константинос Лаифис 45+1'
2:2 Йоанис Питас (дузпа) 90+6'
Група L:
Чехия – Хърватия 0:0
Фарьорски острови – Черна гора 4:0
1:0 Ханус Сьоренсен 16'
2:0 Арни Фредериксберг 36'
3:0 Ханус Сьоренсен 55'
4:0 Арни Фредериксберг 72'
