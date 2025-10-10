Новини
Резултати от световните квалификации в зона „УЕФА“ играни снощи

10 Октомври, 2025 06:37 1 043 4

Мачовете бяха доста резултатни

Тихомир Шумов

Резултати и голмайстори от световните квалификации в зона „УЕФА“ играни снощи:

Група C:
Беларус – Дания 0:6
0:1 Виктор Фрохолд 14'
0:2 Расмус Хойлунд 19'
0:3 Расмус Хойлунд 45'
0:4 Патрик Доргу 45+6'
0:5 Андерс Дрейер 66'
0:6 Андерс Дрейер 78'

Шотландия – Гърция 3:1
0:1 Константинос Цимикас 62'
1:1 Раян Кристи 64'
2:1 Люис Фъргюсън 80'
3:1 Линдън Дайкс 90+3'

Група G:

Финландия – Литва 2:1
0:1 Пиюс Шервюс 25'
1:1 Бенджамин Келман 49'
2:1 Адам Мархиев 55'

Малта – Нидерландия 0:4
0:1 Коди Гакпо (дузпа) 11'
0:2 Коди Гакпо (дузпа) 48'
0:3 Тиджани Райндерс 57'
0:4 Мемфис Депай 90+3'

Група H:

Австрия – Сан Марино 10:0
1:0 Романо Шмид 7'
2:0 Марко Арнаутович 8'
3:0 Михаел Грегорич 24'
4:0 Щефан Пош 30'
5:0 Щефан Пош 42'
6:0 Конрад Лаймер 45'
7:0 Марко Арнаутович 47'
8:0 Николаус Вурмбранд 76'
9:0 Марко Арнаутович 83'
10:0 Марко Арнаутович 84'

Кипър – Босна и Херцеговина 2:2
0:1 Никола Катич 10'
0:2 Неофитос Михаил (АГ) 36'
1:2 Константинос Лаифис 45+1'
2:2 Йоанис Питас (дузпа) 90+6'

Група L:
Чехия – Хърватия 0:0

Фарьорски острови – Черна гора 4:0
1:0 Ханус Сьоренсен 16'
2:0 Арни Фредериксберг 36'
3:0 Ханус Сьоренсен 55'
4:0 Арни Фредериксберг 72'


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо

    2 0 Отговор
    Както гледам резултатите, май сме готови да направим едно дерби със Сан Марино!

    Коментиран от #2

    07:44 10.10.2025

  • 2 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо":

    Не знам, ама по-добре да стоим надалеч от Фарьорските острови, че ще ни бият яко. Като гледам как са издумкали Черна гора, не ми се мисли, ако бяха нашите чалгарчета там...

    07:49 10.10.2025

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Ние с Беларус направихме 2 равенства. Тук като домакин падат 0:6 от Дания.

    07:56 10.10.2025

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    2 пъти загубихме от Черна Гора с по 1:0. Тук отнесени с 4:0 от Фарьорски острови.

    07:57 10.10.2025

