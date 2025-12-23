Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):
Бостън - Индиана 103:95
Кливланд - Шарлът 139:132
Ню Орлиънс - Далас 119:113
Оклахома Сити - Мемфис 119:103
Голдън Стейт - Орландо 120:97
Портланд - Детройт 102:110
Денвър Нъгетс - Юта Джаз 135:112
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 20 победи/8 загуби, Бостън 18/11, Филаделфия 16/11
Централна дивизия: Детройт 23/6, Кливланд 16/14, Чикаго 13/15
Югоизточна дивизия: Орландо 16/13, Маями 15/14, Атланта 15/15
Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 26/3, Денвър 21/7, Минесота 19/10
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 19/8, Финикс 15/13, Голдън Стейт 15/15
Югозападна дивизия: Сан Антонио 21/7, Хюстън 17/9, Мемфис 13/16
