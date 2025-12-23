Новини
Резултати от НБА

23 Декември, 2025 09:47

Кливланд победи Шарлът

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):

Бостън - Индиана 103:95

Кливланд - Шарлът 139:132

Ню Орлиънс - Далас 119:113

Оклахома Сити - Мемфис 119:103

Голдън Стейт - Орландо 120:97

Портланд - Детройт 102:110

Денвър Нъгетс - Юта Джаз 135:112

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 20 победи/8 загуби, Бостън 18/11, Филаделфия 16/11

Централна дивизия: Детройт 23/6, Кливланд 16/14, Чикаго 13/15

Югоизточна дивизия: Орландо 16/13, Маями 15/14, Атланта 15/15

Западна конференция

Северозападна дивизия: Оклахома Сити 26/3, Денвър 21/7, Минесота 19/10

Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 19/8, Финикс 15/13, Голдън Стейт 15/15

Югозападна дивизия: Сан Антонио 21/7, Хюстън 17/9, Мемфис 13/16


