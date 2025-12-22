Новини
Даниил Медведев отново ще играе в Ротердам, докато Григор Димитров пропуска престижния турнир

22 Декември, 2025 20:57 402 2

Очаква се конкуренцията да бъде ожесточена

Даниил Медведев отново ще играе в Ротердам, докато Григор Димитров пропуска престижния турнир - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис феновете с нетърпение очакват завръщането на руския ас Даниил Медведев на корта в Ротердам, където ще премери сили с най-добрите в света на турнира от категория ATP 500. Събитието ще се проведе между 9 и 15 февруари 2026 година в Нидерландия и обещава истински спортни емоции.

Медведев, който в момента заема 13-ото място в световната ранглиста, има специална връзка с надпреварата в Ротердам. През 2023 година той триумфира с титлата, а през настоящия сезон отпадна във втория кръг след драматичен двубой с италианеца Матия Белучи. Сега руснакът е решен да се върне на върха и да зарадва почитателите си с нови впечатляващи победи.

За съжаление, българската звезда Григор Димитров, който традиционно се представя силно на този турнир и често радва родните фенове, няма да вземе участие през 2026 година. Причините за отсъствието му не са официално обявени, но липсата му със сигурност ще се усети на корта.

Организаторите вече потвърдиха имената на някои от най-големите звезди, които ще се включат в надпреварата. Сред тях блестят Карлос Алкарас, Александър Зверев, Феликс Оже-Алиасим, Алекс де Минор, Стефанос Циципас и Талон Грийкспор.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Ма.чкай, Гриш.у!🤣

    20:58 22.12.2025

