Реал Мадрид затвърди доминацията си в Евролигата с категорична победа над Лион-Вильорбан

Реал Мадрид записа втори пореден триумф в редовния сезон на баскетболната Евролига, след като надигра убедително френския Лион-Вильорбан с резултат 85:72. Срещата от третия кръг се превърна в истински спектакъл за феновете в зала „Уизинк Сентър“, които станаха свидетели на динамична и оспорвана битка.

Още от самото начало „белите“ наложиха високо темпо и контролираха събитията на паркета. Първата четвърт завърши при 27:19 в полза на домакините, които не изпуснаха водачеството до последния съдийски сигнал. Във всяка следваща част мадридчани демонстрираха стабилна защита и разнообразна атака, като не позволиха на гостите да се доближат опасно в резултата.

Американският форвард Чума Океке се отличи с впечатляващо представяне, реализирайки 17 точки и заслужено грабна приза за най-резултатен играч на двубоя. Канадският му съотборник Трей Лайлс също допринесе значително за успеха, добавяйки 12 точки към актива на Реал.

От страна на Лион-Вильорбан, френският гард Едуин Джаксън се опита да върне интригата с 16 точки, а Мехди Нгуама приключи срещата с 12 реализирани точки. Въпреки усилията им, френският тим инкасира втората си загуба за сезона и ще трябва да търси реванш в следващите си мачове.

В четвъртия кръг, който ще се проведе на 15 октомври, Реал Мадрид отново ще бъде домакин – този път на сръбския Партизан, докато Лион-Вильорбан ще гостува на гръцкия колос Панатинайкос.