Пьотр Нестеров с победа над белгиец в Гърция

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата българин победи във втория кръг с 6:3, 7:6(5) Ромен Фокон (Белгия). Двубоят продължи точно два часа.



Нестеров поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:3 в първия сет. Българинът изостана с 2:5 във втората част, спаси по два сетбола при 3:5 и 4:5, успя да изравни за 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Нестеров поведе с 6-3 точки и от третия си мачбол се класира за четвъртфиналите.



За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу Мелиос Ефстатиу (Кипър).