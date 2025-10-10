Новини
Пьотр Нестеров с победа над белгиец в Гърция

10 Октомври, 2025 09:24

Националът на България за Купа „Дейвис" отстрани Ромен Фокон

Пьотр Нестеров с победа над белгиец в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата българин победи във втория кръг с 6:3, 7:6(5) Ромен Фокон (Белгия). Двубоят продължи точно два часа.


Нестеров поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:3 в първия сет. Българинът изостана с 2:5 във втората част, спаси по два сетбола при 3:5 и 4:5, успя да изравни за 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Нестеров поведе с 6-3 точки и от третия си мачбол се класира за четвъртфиналите.


За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу Мелиос Ефстатиу (Кипър).


