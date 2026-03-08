Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Антъни Генов стана вицешампион на двойки в Херсонисос

8 Март, 2026 07:43 502 0

Българинът игра в партньорство с Фин Бас

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българинът Антъни Генов стана вицешампион на двойки на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Генов и партньорът му Фин Бас (Великобритания) загубиха във финала с 6:3, 1:6, 3:10 от Якопо Беретини (Италия), брат на Матео Беретини, и Кимер Копеянс (Белгия). Срещата продължи 72 минути.


Генов и Бас започнаха силно и поведоха с 3:0 по пътя към успеха в първия сет, но загубиха втората част. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Беретини и Копеянс се откъснаха с 9:3 точки и реализираха първия си мачбол.


За доброто си представяне в турнира Генов спечели 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 245-о място.


