Александър Зверев с инфарктна победа и билет за осминафиналите на Индиън Уелс

Александър Зверев с инфарктна победа и билет за осминафиналите на Индиън Уелс

9 Март, 2026 07:17 642 0

Сблъсъкът продължи цели 2 часа и 32 минути

Александър Зверев с инфарктна победа и билет за осминафиналите на Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис звезда Александър Зверев демонстрира желязна воля и хладнокръвие, за да си осигури място сред най-добрите 16 на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, САЩ. Световният №4 се изправи срещу коравия американец Брендън Накашима, поставен под номер 28 в схемата, и след истински трилър на корта триумфира с резултат 7:6(2), 5:7, 6:4.

Сблъсъкът между двамата продължи цели 2 часа и 32 минути, изпълнени с обрати, напрежение и зрелищни разигравания.

В решаващия трети сет Зверев показа шампионски характер, като проби съперника си в десетия гейм – момент, който се оказа ключов за крайния успех.

Това бе седмата среща между Зверев и Накашима, като германецът записа седма поредна победа срещу този опонент – истинска доминация в преките им двубои.

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между италианеца Флавио Коболи (№15 в ранглистата) и американеца Франсис Тиафо (№22).


